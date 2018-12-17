Hatalı park eden aracı kaldırıp yol kenarına bıraktılar

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR Salacak sahilinde yol kenarına hata park eden otomobil yüzünden trafik kitlendi. İlerleyemeyen otobüsün yolcuları aşağı inerek aracı yolun kenarına taşıdı.

Üsküdar Salacak sahilinde yaşanan olay bir vatandaş tarafından kaydedildi. Yol kenarına hatalı parkeden bir sürücü, aracını bırakarak ayrıldı. Bu sırada oradan yolcu dolu özel halk otobüsü ilerleyemedi. Sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre bekleyen otobüsteki yolcular aşağı indi. Hatalı park eden otomobilin etrafına toplanan yolcular el birliği ile aracı kaldırıp yolun kenarına bıraktı. Aracın yol kenarına bırakılmasının ardından trafik açıldı.

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