Hatalı müdahale edilen diş hekiminin koma hali devam ediyor

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde trafik kazası sonrası sağ kolunda parçalı kırık oluşan ve gittiği üç hastanede geçirdiği bir dizi operasyon sonrasında beyin kanaması geçirip komaya giren diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan\'ın (48) koma halinin devam ettiği kaydedildi. Eşi Halis Urhan, olayda ihmal olduğunu iddia ederek soruşturma açılmasını istedi.

​Alanya ilçesi Oba Mahallesi Metro Kavşağı\'nda 12 Eylül günü diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan\'ın içinde bulunduğu otomobile bir araç çarptı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Urhan yaralandı. İlk müdahalesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yapılan Gamze Uğurlu Urhan\'ın sağ kolunda, omuz altında parçalı kırık olduğu, herhangi bir duyu kaybı ve dolaşım bozukluğu olmadığı belirlendi. Muayene sonrası kolu alçıya alınan Urhan, bir hafta sonra kontrole gelmesi söylenerek eve gönderildi.

ATARDAMAR KESİLDİ

Gamze Uğurlu Urhan\'ın eşi Halis Urhan, ertesi gün hastaneye giderek yeniden röntgen çekilmesini istedi. 14 Eylül\'de Urhan\'ın yeniden çekilen röntgeninde yanlış alçı nedeniyle kemiklerin kaydığı belirlendi ve ameliyat kararı verildi. 15 Eylül\'de basit bir operasyon olacağı söylenerek ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan\'ın, iddiaya göre saatler süren ameliyatta yaşanan birçok aksaklık sonucu kolundaki atardamar kesildi. Ameliyatta nabzı duran Gamze Uğurlu Urhan, ilk müdahaleden sonra anjiyo için Alanya Başkent Hastanesi\'ne sevki istendi.

KAS ZARLARI KOL BOYUNCA YIRTILDI

Alanya Başkent Hastanesi\'nde gece yarısı ilk damar nakli için ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan, saat 07.00 sıralarında operasyondan çıktı. Yakınlarına \"Düşük bir nabız var\" denildikten sonra yapılan damar naklinin başarılı olmadığı belirlenerek Urhan\'a 16 Eylül\'de saat 12.00 sıralarında ikinci kez damar nakli gerçekleştirildi, ancak nakil sonrasında kolda yoğun ödem tespit edildi. Ödemin damarlara zarar vermemesi için cerrahi operasyonla kasların çevresindeki kas zarları kol boyunca yırtıldı ancak yapılan bu işlem nedeniyle açık yaralar çoğaldığından enfeksiyon riski ortaya çıktı. Kas yırtıklarını dikebilmek için de ödemin azalması beklenmeye başlandı.

ENFEKSİYON KAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

27 Eylül\'de pansuman sırasında damarı yırtılan Gamze Uğurlu Urhan\'ın Alanya Başkent Hastanesi\'nde plastik cerrah olmaması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi\'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ertesi gün AÜ Hastanesi yoğun bakımında yer bulunarak hastanın sevki yapıldı. Bu arada Gamze Uğurlu Urhan\'ın enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne getirilen Urhan\'ın 30 Eylül\'de yapılan muayenesinde, koldaki atardamarın tıkandığı belirlendi. 30 Eylül\'de iki kez damar nakli ve pıhtı temizleme operasyonu yapılarak Gamze Uğurlu Urhan yoğun bakıma alındı. 2 Ekim\'de yoğun bakımda beyin kanaması geçiren Gamze Uğurlu Urhan, komaya girdi. Beyin kanamasından sonra sağ kol için uygulanan tedaviden vazgeçildi ve bu kolun ampute edileceği belirtildi.

KOMA HALİ DEVAM EDİYOR

AÜ Hastanesi\'nde tedavisi süren Gamze Uğurlu Urhan\'ın koma halinin devam ettiği belirtildi. Eşinin kalp damar yoğun bakımdayken 2 Ekim\'de beyin kanaması geçirdiğini ve ardından komaya girdiğini kaydeden Halis Urhan, beyin fonksiyonlarında hiçbir iyileşme olmadığını söyledi. Urhan, \"2 Ekim günü saat 19.30 sıralarında eşim Glaskow 3 seviyesine gelmiş. Beyin kanamasından ameliyata alındı. Yoğun bakım çalışanlarına, neden Glaskow 3 seviyesine gelene kadar beyin kanaması fark edilmedi diye sorduğumda \'Cihazlarımız uyarı vermedi\' diye cevap verdiler\" dedi.

Eşinin akciğerlerinin yüzde 60 zarar gördüğünü, karaciğerin de kısmi hasar gördüğünü vurgulayan Urhan, \"Durumu giderek kötüleşiyor. Bu nedenle 22 Ekim\'de anestezi yoğun bakımına alındı. Eşimin yoğun bakımda ihmal edildiği, kaderine terk edildiği düşüncesindeyiz. Bahsi geçen tarihler arasında görevli personelden görevini ihmal edenlerin, yanlış yapanların soruşturmayla tespit edilmesini talep ediyorum\" dedi.

Halis Urhan, eşinin ağır koma halinin devam ettiğini belirterek, tedavi sürecinde her şey yolunda gitse bile eşinin ancak yatakta bakıma muhtaç halde yaşamını sürdüreceği bilgisinin kendisine verildiği kaydetti.

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