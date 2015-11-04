Hatalı hava yastıklarına ceza geliyor

Motorlu araçların can güvenliği

açısından vazgeçilmez parçaları arasında yer alan hava

yastıkları, dünyanın en büyük imalatçılarından Japon Takata şirketini zor durumda

bıraktı. Birçok markaya bozuk hava yastığı sattığı ortaya çıkan Takata'nın ABD'de

200 milyon dolarlık cezaya çarptırılabileceği belirtiliyor.

Amerikan Ulaştırma Güvenliği Dairesi, şirketin 2009 yılından bu yana arızalı ürünleri

hakkında eksik ve yanlış bilgi verdiğini duyurdu. Takata, para cezasının 70 milyon

dolarlık bölümünü peşin ödeyecek. Güvenlik starndartlarını ihlal ettiğinin saptanması

durumunda para cezası 200 milyon dolara çıkacak.

Amonyum nitrat uyarısı

Ulaştırma Güvenlik Dairesi ayrıca Takata'dan enflatör olarak adlandırılan hava

yastığının şişirici ünitesinde bundan böyle amonyum nitrat kullanılmamasını da

talip

etti. Bu gazın hava yastığının aniden patlamasında etkili olduğu saptanmıştı. Hatalı

hava yastıkları ABD'de yedi kişinin ölümüne, 100 sürücünün de yaralanmasına

sebebiyet vermişti. Amonyum nitrat rutubetle temas ettiğinde patlamaya yol açıyor.



Resmi verilere göre on iki otomotiv şirketi 23 milyon enflatörlü hava yastığı monte

edilmiş 19 milyon otomobili geri çağırdı. Tehlikeli hava yastığının kullanıldığı

milyonlarca otomobilin daha bulunduğu tahmin ediliyor. Servise çağrılan

otomobillerdeki enflatörün değiştirilebilmesi için gerekli yedek parça bulmanın dört yıl

sürebileceği belirtiliyor.