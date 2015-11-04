Hatalı hava yastıklarına ceza geliyor

Motorlu araçların can güvenliği
açısından vazgeçilmez parçaları arasında yer alan hava
yastıkları, dünyanın en büyük imalatçılarından Japon Takata şirketini zor durumda
bıraktı. Birçok markaya bozuk hava yastığı sattığı ortaya çıkan Takata'nın ABD'de
200 milyon dolarlık cezaya çarptırılabileceği belirtiliyor.
Amerikan Ulaştırma Güvenliği Dairesi, şirketin 2009 yılından bu yana arızalı ürünleri
hakkında eksik ve yanlış bilgi verdiğini duyurdu. Takata, para cezasının 70 milyon
dolarlık bölümünü peşin ödeyecek. Güvenlik starndartlarını ihlal ettiğinin saptanması
durumunda para cezası 200 milyon dolara çıkacak.
Amonyum nitrat uyarısı
Ulaştırma Güvenlik Dairesi ayrıca Takata'dan enflatör olarak adlandırılan hava
yastığının şişirici ünitesinde bundan böyle amonyum nitrat kullanılmamasını da
talip
etti. Bu gazın hava yastığının aniden patlamasında etkili olduğu saptanmıştı. Hatalı
hava yastıkları ABD'de yedi kişinin ölümüne, 100 sürücünün de yaralanmasına
sebebiyet vermişti. Amonyum nitrat rutubetle temas ettiğinde patlamaya yol açıyor.
Resmi verilere göre on iki otomotiv şirketi 23 milyon enflatörlü hava yastığı monte
edilmiş 19 milyon otomobili geri çağırdı. Tehlikeli hava yastığının kullanıldığı
milyonlarca otomobilin daha bulunduğu tahmin ediliyor. Servise çağrılan
otomobillerdeki enflatörün değiştirilebilmesi için gerekli yedek parça bulmanın dört yıl
sürebileceği belirtiliyor.