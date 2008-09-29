Hatalı doktorlara 'ödül gibi' ceza

Ölümcül doktor hataları için aylıktan kesme, kınama gibi yetersiz cezalar veriliyor.



Tıp tarihine geçebilecek yanlış ameliyatlar yapan, hastaları kötü muamele, ihmal gibi nedenlerle sakat bırakan veya ölümüne neden olan doktorlara yetersiz sağlık mevzuatı yüzünden ödül gibi cezalar veriliyor. Sabah’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın 2007- 2008'de doktorlar hakkında verdiği cezalar şöyle:



Fıtık yerine kemik: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bel fıtığı ameliyatı için yatan Rukiye Arslan'ın MR filmlerini karıştıran doktor, kadının sırtından 2.5 milimetrelik kemiği kesip aldı. Kınama alan doktora, ameliyatı kayıtlarına yazmadığı için de aylıktan kesme cezası verildi.



10 saat gecikti: Trabzon Vakfıkebir Hastanesi'nde Ç.A.'nın dünyaya getirdiği 5.5 aylık bebeğin ölü doğduğu söylendi, ancak bebek yaşıyordu. Doktora bildirilmesine rağmen 10 saat kuvöze konulmayan bebek öldü.

İki doktora aylık kesme, bir doktora kınama verildi.



Oksijen yerine azot: Kırşehir Kaman Hastanesi'nde Türkan Bacı'ya sezaryende oksijen yerine azot protoksit veren beşi doktor 10 kişi aylıktan kesme cezası aldı. Zonguldak Atatürk Hastanesi'nde şaşılık ameliyatında A.B.'ye oksijen yerine azot protoksit vererek ölümüne neden olan biri doktor üç kişi kınama aldı.



Hasta oksijensiz kaldı: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan Y.T.'ye geniz eti ve ameliyatında anestezi verilirken entübasyon tüpü yerinden çıktı. Hastanın sakat kalmasına neden olan doktor kınama aldı.



Telefonla direktif: Yozgat Bozok Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde G.T.'nin sağlık durumu doktora 8 kez telefonla bildirildi, ancak doktor hastaneye gelmedi. Doktora aylıktan kesme, ihmali olan üç kişiye kınama cezası verildi.

