T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Hatalı doktorlara 'ödül gibi' ceza

Hastsına yanlış ameliyat yapan, sakat bırakan veya ölümüne neden olan doktorlara, mevzuat yüzünde ödül gibi cezalar veriliyor.

29 Eylül 2008 03:00

Ölümcül doktor hataları için aylıktan kesme, kınama gibi yetersiz cezalar veriliyor.

Tıp tarihine geçebilecek yanlış ameliyatlar yapan, hastaları kötü muamele, ihmal gibi nedenlerle sakat bırakan veya ölümüne neden olan doktorlara yetersiz sağlık mevzuatı yüzünden ödül gibi cezalar veriliyor. Sabah’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın 2007- 2008'de doktorlar hakkında verdiği cezalar şöyle:

Fıtık yerine kemik: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bel fıtığı ameliyatı için yatan Rukiye Arslan'ın MR filmlerini karıştıran doktor, kadının sırtından 2.5 milimetrelik kemiği kesip aldı. Kınama alan doktora, ameliyatı kayıtlarına yazmadığı için de aylıktan kesme cezası verildi.

10 saat gecikti: Trabzon Vakfıkebir Hastanesi'nde Ç.A.'nın dünyaya getirdiği 5.5 aylık bebeğin ölü doğduğu söylendi, ancak bebek yaşıyordu. Doktora bildirilmesine rağmen 10 saat kuvöze konulmayan bebek öldü.
İki doktora aylık kesme, bir doktora kınama verildi.

Oksijen yerine azot: Kırşehir Kaman Hastanesi'nde Türkan Bacı'ya sezaryende oksijen yerine azot protoksit veren beşi doktor 10 kişi aylıktan kesme cezası aldı. Zonguldak Atatürk Hastanesi'nde şaşılık ameliyatında A.B.'ye oksijen yerine azot protoksit vererek ölümüne neden olan biri doktor üç kişi kınama aldı.

Hasta oksijensiz kaldı: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan Y.T.'ye geniz eti ve ameliyatında anestezi verilirken entübasyon tüpü yerinden çıktı. Hastanın sakat kalmasına neden olan doktor kınama aldı.

Telefonla direktif: Yozgat Bozok Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde G.T.'nin sağlık durumu doktora 8 kez telefonla bildirildi, ancak doktor hastaneye gelmedi. Doktora aylıktan kesme, ihmali olan üç kişiye kınama cezası verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24