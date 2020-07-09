Hatalı basılmış 50 liraya 75 bin lira teklif edildi

Basım hatasının olduğu tespit edilen 50 TL'lik banknota 75 bin TL teklif edildi. Paranın sahibi Mustafa Şahin, hatalı basılmış 50 TL'yi satmayı düşünmediğini söyledi.

Antalya- Konyaaltı'nda özel bir iş yerinde çalışan Mustafa Şahin'in elinde bulunan 50 TL'lik banknotun ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazıyor. İlk başta sahte olduğu düşünülen para, bankaya götürülerek para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçti. Yapılan incelemede, paranın hatalı basıldığı belirlendi.

75 bin TL teklif edildi

Mustafa Şahin, bu tür hatalı basılan paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini, kendisine 75 bin lira teklif edilmesine rağmen satmayı düşünmediğini ve koleksiyon yapacağını söyledi. 50 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde sıfırın eksik olduğunu kaydeden Mustafa Şahin, "Elimdeki parada, '0' rakamı eksik basılmış. Ödemelerimi yaparken parada '0' olmadığını fark ettim. Sahte olduğunu düşündüm. Sonrasında bankaya götürdüm, ama para sayma makinesinden geçti. Sahte para kalemiyle de denedim ama herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm" dedi.