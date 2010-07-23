Hatalı basılan 10 liralık banknot

T24-

Günaydın, parayı koleksiyonculara satacağını söyledi.Kentin Terakki Mahallesi’nde çanta satan 40 yaşındaki Mehmet Günaydın, sattığı çantanın karşılığında 10 lira aldı. Günaydın, akşam saatlerinde tezgahı toplayıp parayı saydığı sırada 10 liralık banknotlardan birinin sağ üst 10 rakamının yerine 1 rakamını gördü ve filigran olmadığını fark etti.Mehmet Günaydın paranın sahte olabileceği kuşkusuyla Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi’ne giderek görevli memura gösterdi. Makineye sokulan 10 liralık banknotun gerçek olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine banka görevlisi, paranın gerçek olduğunu ve basım hatasından kaynaklanmış olabileceğini, banknotu değiştirebileceklerini ifade etti. Günaydın ise parayı değiştirmek istemediğini, koleksiyonculara satacağını söyledi.Mehmet Günaydın, “Parayı müşteriden aldım. Bunu ilk önce fark edemedik. Akşam parayı sayarken filigran olmadığını, 10 olması gereken yerde sadece 1’in olduğunu, yanında sıfırının olmadığını fark ettim. Böyle hatalı basım paralar varmış piyasada” dedi.