Hata Avrupa Merkez Bankası'nda mı ?

Avrupa Birliği'nin (AB) çalışma tarzını

belirleyen anlaşma

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) görevini şöyle tarif

eder: Öncelikli hedef, fiyat istikrarını korumaktır.

Fiyat istikrarından ne anlıyoruz? AMB fiyat istikrarını

enflasyonun ‘yüzde 2'nin altında ama ona yakın'

bir oran

olarak tarif ediyor. Euro'ya geçilmeden önce Almanya

Merkez Bankası da aynı hedefi izliyor ve yüzde 1,75'lik

oranı ideal enflasyon sayıyordu. ABD ve İngiltere'nin

merkez bankaları da makro dengeler açısından yüzde 2'lik

enflasyonu hedef alıyor.

Sıfır, bir buçuk, iki?

Kiel Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Profesör

Kai Carstensen “Yüzde 1,5 ya da yüzde 2 fark etmez, sıfır

çizgisinin biraz üzerinde olmak önemlidir”, diyor.

Fiyatların düşmemesi gerekiyor. Çünkü para politikası

açısından deflasyon enflasyondan çok daha tehlikeli

bulunuyor. Deflasyonda şirketlerin kârı azalıyor,

yatırımlar erteleniyor, işçi çıkarılıyor ama borçlar

azalmıyor.

Uzun vadeli planlamalar açısından güvenilir bir enflasyon

hedefinin olması son derece önemli sayılıyor. Enflasyon

hedefi ücret görüşmelerinde sendikalara yol gösterdiği

gibi yatırımcı ve kreditöre de ışık tutuyor. Profesör

Carstensen Deutsche Welle'ye verdiği mülakatta,

“Devletler, şirketler ve haneler uzun vadeli hedeflere

güvenebildikleri için uzun vadede sabit faizle kredi alıp

borçlanabilirler”, dedi.

Güvensizlik tehlikesi

Kiel Üniversitesi öğretim üyesi sözlerini şöyle sürdürdü:

“AMB hedefi tutturamıyoruz, öyleyse değiştirelim, derse

güvensizlik doğar. Enflasyon yeniden tırmanmaya başlarsa

banka ne yapabilir? Faizi yüzde 3,4 ya da 5'e mi çıkarsın?

İspanya ve Yunanistan bu güvensizlik yüzünden Euro

Bölgesine dâhil olana kadar uzun vadeyle ve elverişli

faizle borçlanamıyordu.”

AMB izlemekte olduğu gevşek para politikasını enflasyonun

düşük olmasıyla gerekçelendiriyor. Ticari bankalara

uyguladığı borçlanma faizini sıfıra yakın bir orana

indiren merkez tahvil alımlarıyla da piyasaya her ay 60

milyar euro pompalıyor. Teoriye göre ucuz para bolluğunun

enflasyonu artırması gerekiyor. Ama bütün önlemler boşa

gidiyor ve enflasyon bir türlü artmıyor.