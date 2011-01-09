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Yaşam

'Hat kazandınız' haberi aileyi alt üst etti

İzmir'deki bir aileye gelen telefonda '3G internet hattı kazandınız' müjdesi verildi ve ne olduysa bu telefondan sonra oldu.

09 Ocak 2011 02:00

T24 - İzmir'deki bir aileye gelen telefonda '3G internet hattı kazandınız' müjdesi verildi, iade edilen hattan sonra gelen telefonlarda ise 'Evinize hacze geliyoruz. Evde olun, jandarmayla geleceğiz' sözleri duyuldu...

İşçi emeklisi Erdal Yener, İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşıyordu.

Yener'in evine yaklaşık 7 ay önce bir telefon geldi, telefondaki ses bir GSM operatöründen '3G internet  hattı' hediye kazandıklarını söylüyordu.

Hediye kazandıklarını duyunca eşiyle çok sevindiklerini, nereden ve neden hediye kazandıklarını sorgulamanın akıllarına gelmediğini söyleyen Erdal Yener, hediyenin kısa süre sonra evlerine kargoyla ulaştırıldığını ancak eşinin sözleşmede yazılı şartları uygun bulmayınca hiç kullanmadan geri gönderdiklerini belirtti.

Bir süre sonra eve bir fatura geldi ve Yener ailesi faturayı ödemeyi reddetti.

Fatura ödenmeyince Yener ailesi için korku dolu günler başladı, çünkü eve tehdit telefonları geliyordu. Erdal Yener, yaşadıklarını şöyle anlattı:

''Beni İzmir'deki avukatlık bürosundan aradığını söyleyen kişi, 'Evinize hacze geliyoruz. Evde olun, jandarmayla geleceğiz. Çilingirle de olsa kapınızı açacağız. Seni ve eşini götüreceğiz. 2 yıldan 6 yıla kadar hapsiniz var' diyerek tehdit etti. İki kızım var, o telefonun geldiği gün 11 yaşındaki kızımın doğum gününü kutlayacaktık. Gelen telefonla birlikte eşim ve kızım tutuklanacağımızı sanarak büyük bir korku içine girdiler. Sinir krizleri geçirerek hastanelik oldular.''

Telefonların ardından Erdal Yener savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yener'in avukatı Ercan Canımoğlu ise araştırma yaptı ve GSM operatörü tarafından başlatılmış bir icra takibinin olmadığını belirledi.

Avukat Canımoğlu, Yener ailesini arayan kişinin hukuk bürosunda çalışan bir sekreter olduğunu ve aileyi korkutmanın amaçlandığını söyledi.

Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.



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