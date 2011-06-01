-HAT 45 GÜN ÖNCE DEVRALINMIŞ ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesindeki TÜPRAŞ tesislerine giden bağlantı yolunda motorin yüklü trenin 6 vagonunun devrilmesinden sonra tüm tedbirlerin zamanında alındığını, devrilen vagonlardaki motorin TÜPRAŞ tarafından karayolu tankerlerine aktarılarak, çevreye ve Kızılırmak'a sızıntı olmasının önlendiğini bildirdi. TCDD Genel Müdürlüğü, Yahşiyan'daki TÜPRAŞ tesislerine giden bağlantı yolunda motorin yüklü 24002 no'lu yük treninin 6 vagonunun devrilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayın gerçekleştiği yerin mülkiyetinin TÜPRAŞ'ta olduğu belirtilen açıklamada, TCDD ile TÜPRAŞ AŞ arasında 15 Nisan 2011'de üstyapı için protokol imzalandığı kaydedildi. Yahşiyan Garı ile Kırıkkale arasındaki mülkiyeti TÜPRAŞ'a ait 10 bin 875 metre uzunluğundaki hattın yenilenmesi için ihaleye çıkıldığı ve sürecin devam ettiği bildirilen açıklamada, 1988'de işletmeye açılan söz konusu hatta protokol yapılana kadar üstyapı iyileştirilmesi yapılmadığı belirtildi. ''Olayın, üstyapısını 45 gün önce devralınan hatta ve yenilenmesi için de ihalesine çıktığımız sırada meydana gelmiş olmasından üzüntü duymaktayız'' denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Olayda motorin yüklü vagonların devrilmesi üzerine tüm tedbirler zamanında alınmış, devrilen vagonların içindeki motorinin TÜPRAŞ tarafından karayolu tankerlerine aktarma yapılmak suretiyle çevreye ve Kızılırmak'a sızıntı olması önlenmiştir. Raydan çıkarak devrilen vagonların kaldırma çalışmalarına da içlerindeki motorinin karayolu tankerine aktarılmasından sonra başlanmış olup gün içinde bu çalışmalar tamamlanacaktır. Olayın TÜPRAŞ bağlantı yolunda meydana gelmesi nedeniyle anahat demiryolunun ulaşıma kapanması ve tren seferlerinin aksaması söz konusu değildir.'' Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesi Doktorlar Sitesi yakınında, İzmit Rafinerisi'nden Kırıkkale Rafinerisi'ne motorin taşıyan trenin 6 vagonu devrilmiş, devrilen vagonların 3'ünden motorin sızmıştı.