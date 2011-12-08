'Hastaysanız kolesterol ilaçlarınızı bırakmayın'



T24 - Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, kolesterol ilaç tartışmalarıyla önemli uyarılarda bulundu. Öz, “Koroner damar tıkanıklığınız var ise kolesterol ilaçları yaşam kurtarır, bu ilaçların sağlıklı insanlar üzerindeki etkisi kanıtlanmadı” dedi.







Kolesterol ilaçlarıyla ilgili Türkiye’deki tıp otoriteleri arasında günlerdir süren hararetli tartışmalara okyanus ötesinden ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz de katıldı.



Vatan Gazetesi'nin haberine göre; Öz, “Kalp hastası olmadığınız sürece diyet kolesterolü önemli değil. Kolesterol vücut için gereklidir. İyi kolesterolün vücudu koruyucu özelliği vardır. Amerikan Kalp Derneği ilaç kullanımından ziyade besin tüketerek sağlıklı kalmayı ve sağlıklı bir insan vücudunda da günlük tüketilen 300 mg. diyet kolesterolü olması gerektiğini ifade eder” dedi.





Tereyağına dikkat



Öz, şunları söyledi: “Yüksek kolestrolü olanlar, koroner hastalıkları olanlar ve diyabet sorunu olanlarda ise günlük tüketim 200 mg. seviyesinde olmalıdır. Bazı ülkelerde ve sağlık kurumlarında diyet kolesterol tüketimine ilişkin öneriler olmamakla birlikte diyetlerde kullanılacak en büyük kolesterol kaynağı yumurtada bulunmaktadır. Günde ortalama 1 yumurta yenilebilir. Tereyağı gibi doymuş yağlar kolesterolü yükseltir. Sağlık örgütleri bu yüzden sıvı ve nebati yağ ve hafif margarinleri tereyağı yerine kullanılmasını önermektedirler.”





Yaşam tarzı önemli



“Kolesterole ilaçla tedavi yöntemleri Koroner damar tıkanıklığı gibi Ateroskleroz rahatsızlıkları olan kişilerde yaşam kurtarıcı bir rol oynar ancak aynı ilaçların sağlıklı kişilerde ne derece yarar sağladığı kanıtlanması oldukça zor bir nokta. Doktorlar hastalarının sigarayı bırakmaları, kilo vermeleri ya da egzersiz yapmaları konusunda motive edemedikleri için ilaçla tedaviye yöneliyorlar. Ancak daha kaliteli ve gelişmiş bir yaşam tarzına hastaları yönlendirmek ilaçla tedaviden çok daha önemlidir.”





‘İlaç kullanılabilir’



Mehmet Öz’ün babası Prof. Dr. Mustafa Öz de, “1955’de ABD’ye gittiğimde de kolestrol ilaçları tartışması vardı. Hastanın yüksek kolesterolü karşısında kalp ve vücudunun diğer bölgelerindeki damarlarında tıkanıklık var ise bu ilaçların verilmesinde sakınca yoktur. Bütün dünyadaki tıbbi örgütler (Harvard) bu tür hastalara kolestrol ilaçlarını verir” diye konuştu.







