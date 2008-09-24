'Hastayken gelmeyen cenazeme de gelmesin'

5 yıldır ALS hastalığıyla boğuşan usta tiyatrocu Hadi Çaman, önceki gece kaldığı özel bakımevinde hayata gözlerini yumdu. Çaman, ölmeden önce hasta yatağından dostlarına sitem etti.



Konuşmakta güçlük çeken ve derdini duvarlara ve kağıda yazarak anlatan Hadi Çaman, yakın dostları ve meslektaşları Gazanfer Özcan, Haldun Dormen ve Gülriz Sururi’ye sitem etti. Hastayken kendisini ziyaret etmeyen bu isimlere çok içerleyen Çaman, elindeki kağıda "Beni burada hasta yatağımda ziyaret etmeyen cenazeme de gelmesin" diye yazdı.



Hastalığı nedeniyle acı çeken ve cihaza bağlı olarak yaşayan Çaman, son dileğinin ölmek olduğunu söyledi ve kısa süre sonra da dileği gerçekleşti.



Borcum da yok param da yok



Sahibi ve kurucusu olduğu Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları Tiyatrosu’nun tüm borçlarını ödediğini de söyleyen Hadi Çaman, "Hiç borcum da yok, hiç param da yok, bir tek emekli maaşım var. Masraflarımı oğlum karşılıyor" dedi.



Vicdan azabı çekiyoruz



"Orada Neler Oluyor" programına telefonla bağlanan Gülriz Sururi ve Haldun Dormen, acılarını dile getirdiler. "Vicdan azabı çekiyoruz" diyen Sururi ve Haldun Dormen, "Küskün, kırgın ve kalbi kırık gitti. Vicdan azabı çekiyoruz. Çünkü yanına hiç gidemedik, onunla ilgilenemedik. Maddi durumu da iyi değildi. Hastalığının anlamını bilmiyordu. 'ALS' ne demek diye soruyordu. Anlatmaya çalıştığımızda 'Boşver, ben anladım. Bu hastalık iyi değil' diyordu" dediler.



Sahneden son yolculuğa



Önceki akşam yaşamını yitiren tiyatro sanatçısı Hadi Çaman için, Teşvikiye'deki Yeditepe Oyuncuları Tiyatrosu'nda bir tören düzenlendi. Tiyatro dünyasının bir çok ünlü isminin katıldığı törende Çaman'ın cenazesi sahneye konuldu. Törene Çaman'ın oğlu Efe Çaman ile sanatçı Yıldız Kenter, Dilek Türkali, Suna Keskin, Nedim Saban, Orhan Alkaya, Gülşen Tuncer, Füsun Önal, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül gibi sanat ve siyaset dünyasının ünlü isimleri katıldı. Dostlarının saygı geçişiyle son görevlerini yaptığı Çaman, Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

