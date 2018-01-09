Hastayı sırtında evine taşıyan ambulans sürücüsü: Yine olsa aynısını yaparım

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, 2 yıl önce kangren yüzünden her iki bacağı da kesilen ve kalp rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastaneden dönüşte araç girmeyen çamurlu yolda kalan Muzaffer Tumlu\'yu (72), sırtında yaklaşık 500 metre evine kadar taşıyan ambulans sürücüsü Çetin Karamanlar, sadece görevini yerine getirdiğini, yine olsa aynı şeyi yapacağını söyledi. Tumlu ise Karamanlar\'ın herkese insanlık dersi verdiğini belirterek, teşekkür etti.

Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi Şehzadeler Sokak 2 numadaki tek odalı evde eşi Meryem Tumlu (68) ile birlikte yaşam mücadelesi veren Muzaffer Tumlu, geçen perşembe günü kalp rahatsızlığı yaşadı. Tumlu, 112 Acil ambulansıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Muzaffer Tumlu, tekrar ambulansla evine götürülmek istendi. Tumlu\'nun evinin bulunduğu sokağa giren 112 Acil ambulansı, altyapı çalışması nedeniyle oluşan çamurdan dolayı hastanın evine kadar ilerleyemedi. Çamur nedeniyle sedyeyle de taşınamayan Muzaffer Tumlu\'yu, ambulans sürücüsü Çetin Karamanlar, sırtına alarak, evindeki yatağına kadar götürdü. Ambulans sürücüsünün hastayı yaklaşık 500 metre sırtında taşıdığı anlar, yanındaki sağlık çalışanı arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte sürücü Çetin Karamanlar\'a teşekkür ve tebrik mesajları yağdı.

\'KENDİSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN\'

Kangren nedeniyle 2 yıl önce iki bacağı kesilen Tumlu, Karamanlar\'ın herkese insanlık dersi verdiğini ifade etti. Muzaffer Tumlu, \"Kalp rahatsızlığım var. İki yıl önce de iki ayağım kangren olduğu için kesildi. Tekerlekli sandalye ile hayatımı sürdürüyorum. Olay gecesi rahatsızlandım. Sonra telefon açtım ve ambulansla beni Saruhanlı Devlet Hastanesi\'ne götürdüler. Orada tedavi gördükten sonra sabah evime tekrar ambulansla geri döndüm. Mahallemizdeki altyapı çalışması sebebiyle ambulans oturduğum eve kadar giremedi. Sonra biraz ileride durdu. Ardından ambulans şoförü, beni sırtına alarak çamurun içerisinde evime, yatağıma kadar getirdi. Allah kendisinden bin kere razı olsun. İnsanlığın ölmediğini herkese gösterdi\" diye konuştu.

Muzaffer Tumlu\'nun eşi Meryem Tumlu da ambulans sürücüsüne teşekkür ederek, \"Allah razı olsun. Ambulans şoförü çamurların içerisinde eşimi sırtına alarak yatağına kadar getirdi \" dedi.

\'YANIMDAKİ ARKADAŞIM OLAYI GÖRÜNTÜLEMİŞ\'

Saruhanlı Devlet Hastanesi\'nde yaklaşık 21 yıldır görev yaptığını ifade eden ambulans sürücüsü Çetin Karamanlar ise şunları söyledi:

\"Hastanın evinin sokağına geldiğimizde büyük bir çamur deryasını olduğunu gördük ve aracın batabilme ihtimaline karşı ağır ağır ilerlemeye devam ettik. Evinin yakınına geldiğimizde çamur deryası olan sokağın bir köşesine ambulansı yanaştırdım. O sıra yanımdaki arkadaşım cep telefonu ile yine çamurları görüntülemeye başladı. Hastanın eve sedye ile götürülmesi mümkün olmadığı için omzuma aldım. Çamur içerisinde hastayı omzumda eve götürdüğüm sırada arkadaşım beni de cep telefonuna kayıt etmiş. Sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmış. Herkesten teşekkür telefonları almaya başladım.\"

\'YİNE AYNISINI YAPARIM\'

Görüntüler sayesinde sağlık çalışanlarının zor şartlar altında nasıl görev yaptığını gösterdiklerini de ifade eden Karamanlar, \"Hasta olaydan sonra çok memnun oldu. Bana çok teşekkür etti. \'Senin yaptığını kimse yapmaz\' dedi. Ama mesleğimiz icabı görevimi yerine getirdiğimiz normal bir olay. Bu olay arkadaşımın sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme geldi. Ancak bu görevimiz. Aynı olayla bir daha karşılaşırsam yine aynısı yapacağım\" diye konuştu.

SAĞLIK-SEN\'DEN PLAKET

Ambulans sürücüsü Çetin Karamanlar\'ın fedakârca gösterdiği davranıştan dolayı Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat, kendisine teşekkür plaketi takdim etti. Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği\'nde düzenlenen plaket töreninde konuşan Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat, \"Çetin Karamanlar gerçekten insanlık için örnek bir davranış sergilemiştir. Bu şekilde sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirirken, kutsal bir görevi yerine getirdiklerini görmüş olduk. Sağlık çalışanlarının zor şartlar altında da olsa fedakârca çalışmaktan çekinmediğini bir kez daha gözler önüne serdiler. Yaptığımı bu fedakârca davranışından dolayı hizmet anısı olması amacıyla plaket takdim ettik\" dedi.

Plaketi teslim alan Karamanlar ise sağlıkta şiddete değinerek, \"Sağlıkla şiddet ile ilgili kimi zaman başımıza birtakım olaylar geldi. Sağlık çalışanlarımıza uygulanan sözlü veya fiili şiddete karşı cezaların yeterli olmadığını kanısındayız. Bu konudaki yaptırımların daha ağır olması konusunda ilgili bakanlığımızdan destek bekliyoruz\" diye konuştu.



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