Hastayı fizik tedavi cihazında unutmuşlar



Yalova Devlet Hastanesi’nde gerçekleştiği iddia edilen sağlık skandalını CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Vekil, Yalova Devlet Hastanesi’nde bir hastanın 8 saat boyunca fizik tedavi cihazlarına bağlı olarak unutulup unutulmadığını sordu.



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Fizik-Tedavi ünitesinde tedavi gören bir kadın hastanın 15.00 sularında tedavisi bitmesine rağmen, hastanın fizik tedavi cihazlarına bağlı bir şekilde fizik tedavi ünitesinde unutulduğu, üzerine kapının kilitlendiği, olayın hasta yakınlarının müracaatı üzerine gece 23.00 sularında nöbetçi uzman tarafından fark ediği doğru mudur? Hastanın 8 saat fizik tedavi cihazlarına bağlı bir şekilde fizik tedavi ünitesinde unutulması ile ilgili olarak açılmış bir soruşturma var mıdır? İnsan hayatı ile oynayan olayın sorumluları bir ceza almışlar mıdır?” dedi.



“BAŞHEKİM USULSÜZLÜKTEN Mİ GÖZ ALTINA ALINDI?”



Önergesinde; olayın gerçekleştiği sırada Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürüten Uzman Doktor Adem Çakır hakkında da ilginç iddialara yer veren CHP’li Vekil İnce şunları sordu:



-Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinden alınan Uzman Doktor Adem Çakır’ın, Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine getirilmeden önce Orhangazi Devlet Hastanesi’nde Başhekimlik yaptığı sırada hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük nedeniyle soruşturma açıldığı, soruşturmanın devam etmesine rağmen Yalova Devlet Hastanesi gibi teknik donanımı yüksek onlarca uzman doktorun görev yaptığı bir yere Başhekim olarak atandığı yönündeki iddialar doğru mudur?



-Yalova’da Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürütecek, arkasında soruşturma dosyaları olmayan hekim bulunamadığı için mi Orhangazi İlçesi'nden arkasında soruşturma dosyaları bulunan bir hekim Başhekim olarak atanmıştır?



-Yalova Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır’ın Yalova’da makamında iken, Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimliği esnasında yaptığı işlemler nedeniyle kendisi hakkında açılan soruşturma ile ilgili olarak Bursa Polisi tarafından gözaltına alındığı yönündeki iddialar doğru mudur?



-Adem Çakır’ın göz altına alınmasından sonra Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinden ayrıldığı ya da alındığı doğru mudur?



-Adem Çakır hakkında Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimliği dönemiyle ilgili açılan soruşturmaların konusu nedir? Bu soruşturmalar şu anda hangi aşamadadır?



-Orhangazi Devlet Hastanesi’ne görev yaparken tesis ettiği işlemler nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen bir doktoru -soruşturma sürerken- Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine getirerek, hastanede fizik tedavi ünitesinde hasta unutmak gibi olayların yaşanmasında ve Yalovalının sağlığı ile oynanmasında sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz?

