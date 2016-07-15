Hastaya kızan hemşire 4 kişiyi yaraladı

Malatya’da bir semt polikliniğinde hastayla tartışan hemşire, kendisine müdahale etmek isteyen 4 kişiyi cam parçası ile yaraladı.

Fırat Semt Polikliniği'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, hemşire H.K. bir hasta ile tartıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre, tartışma sonrası sinirlenenen hemşire, kırdığı çam şekerlik ile kendisine müdahale etmek isteyen 2 güvenlik görevlisi, 1 sağlık personeli ve muayeneye gelen bir hastayı çeşitli yerlerinden yaraladı. Hemşire güçlükle etkisiz hale getirildi.

Olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan hemşire H.K. Beydağı Polis Merkezi’ne götürülürken yaralanan 4 kişi ise ambulansla Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.