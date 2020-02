HasTavuk'un 2018 hedefi 30 milyon dolarlık yatırım

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da ‘Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı’nda stant açan HasTavuk, 2018 yılında tüketici talep ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak ürün portföyünü genişletirken, damızlık sektöründe de 30 milyon dolar üzerinde yatırım hedefliyor.

Network Fuarcılık ve Merinos AKKM iş birliği ve Bursa Kent Konseyi katkılarıyla hazırlanan ‘Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı’nda stant açarak halkı beyaz et konusunda bilinçlendiren HasTavuk, ziyarete gelen halka beslenmede tavuğun önemi anlatılıyor. Dünya ve Türkiye\'de sektördeki gelişmelerle ilgili bilgi veren HasTavuk A.Ş. Genel Müdürü Şahin Aydemir, \"Türkiye tavukçulukta dünyanın önünde. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahibiz. Türkiye hayvansal potansiyeli karşılamanın yanında, dünyada 58 ülkeye ihracat yapan bir yapıya sahip\" dedi. Firma hakkında da bilgiler veren Aydemir, şunları kaydetti:

\"Bu sektör içerisinde 1972 yılında başladığımız yolculuğumuza, her geçen gün yeni ivmeler ve ufuklar katarak devam etmekteyiz. Özellikle 2013 yılında yeni hizmete giren beyaz et üretim tesisimizle dünyanın en son teknolojisi ve kuru kesim tamamen elle kesim yapmaya başladık. Bu tesisimizde ürettiğimiz ürünlerimizi dünyanın 28 ülkesine ihracat etmekteyiz. En son da Japonya’ ya yaptığımız ihracatımızla bunu taçlandırmış durumdayız. Japonya dünyanın en kaliteli ve en seçici beyaz et tüketicilerinin bulunduğu ülkelerden bir tanesidir. Yaş ömrü olarak da en uzun yaşayan insanların olduğu bir ülkedir. Beslenmelerine baktığımızda dünyanın en fazla yumurtasını, balık ve tavuğunu tüketiyorlar. Biz de bu konuda Japonya halkından öğreneceklerimizin çok olduğunu düşünüyoruz.\"

\'MARKALI ÜRETİMİ TERCİH EDİN\'

Merdiven altı üretim konusunda da uyarılarda bulunan Aydemir, \"Gıda üretim mevzuatı ve özellikle tavukçuluk sektöründe mevzuat çok katı. Merdiven altı üretimlere halkımızın korunmasının en kolay yolu, markalı üretimi tercih etmeleri. Her markalı üretim, mutlaka devlet tarafından denetlenmektedir. Böylece son tüketiciye sağlıklı ürün sunulmaktadır. Bu yüzden halkımızı markalı ürünleri tercih etmeye davet ediyorum\" diye konuştu.

İHTİYAÇLARA UYGUN YENİ YATIRIMLAR

Şirketin 2018 yılı hedeflerini de anlatan Genel Müdürü Şahin Aydemir, \"İnsanların ihtiyaçları her geçen gün değişiyor, gelişiyor. Hizmet vereceğimiz sektör tavukçuluğun yapısında çok ciddi gelişmeler var. HasTavuk da tüketicinin ihtiyaç ve isteklerine paralel olarak halkımızın daha kolay tüketeceği ve kolay ulaşabileceği, halkımızın daha fazla yararlanabileceği işlenmiş ürünler, hazır gıdalar ve doğranmış tavuk ile 2018 yılında yeni hedefler belirlemişi durumda. Yine damızlık sektöründe bu yıl da 30 milyon dolar üzerinde yatırım ve istihdam hedefimiz bulunmakta\" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI