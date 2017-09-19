Hastası, dünyada görülen aynı durumdaki ikinci vaka

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi\'nde (OMÜ) 6 ay önce yapılan ameliyatta, bir hastanın testisindeki 15 santimetrelik sert kitle çıkarıldı. Patoloji sonucunda vücuttaki başka bir kemikten sıçramadan testisin kendi içerisinde kemik kanseri oluştuğu belirlendi. İlk defa böyle bir vaka ile karşılaşan Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Berkan Reşorlu, literatür araştırmasında hastanın dünyada görülen aynı durumdaki ikinci vaka olduğunu söyledi. Doç.Dr. Reşorlu, hastasının dünya literatürüne girmesi için bilimsel bir makale hazırladığını söyledi.

Bafra İlçesi\'nde oturan 63 yaşındaki hasta, testisindeki şişkinlik nedeniyle yaklaşık 6 ay önce OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne gitti. Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Berkan Reşorlu\'na başvuran hasta için çeşitli tetkikler yapıldı. Hastanın testisinde büyük bir kitle olduğu belirlenince Doç.Dr. Reşorlu ameliyat kararı aldı. Yaklaşık 1 saat süren ameliyatla hastanın 15 santimetrelik sert kitle çıkarıldı. Patolojide yapılan incelemede kitlede kemik kanseri bulunduğu belirlendi. Ancak yapılan incelemede vücutta başka bir kemikteki kanser hücresinin testisteki bu kitleye sıçrayıp kanser yapmadığı testisin kendi içinde kemik kanseri oluştuğu belirlendi.

Sonuçları gören Doç.Dr. Reşorlu kısa süreli şaşkınlık geçirdi. Yapılan literatür araştırması sonucunda aynı durumdaki vakaya dünyada ilk defa 2004 yılında Güney Kore\'de bir hastada rastlandığı, ikinci vakanın ise Samsun\'daki bu hasta olduğu anlaşıldı.

Bunun üzerine Doç. Dr. Berkan Reşorlu, vaka ile ilgili bir makale yazdı. Makalenin dünya literatürüne geçmesi için bilimsel bir dergide yayınlanacağı bununla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. Hastanın sağlık durumunun şu an gayet iyi olduğu 6 aydır takibinin yapıldığını söyleyen Doç.Dr. Reşorlu, şöyle dedi:

\"Patoloji sonucu bizi olukça şaşırttı. Ameliyatta çıkardığımız kitledeki kanserin direkt testisten kaynaklandığını, vücuttaki herhangi bir kemikten buraya sıçramadığını belirledik. Öte yanan kitledeki kanser hücreleri de vücutta başka bir bölgeye de yayılım göstermedi. Kanser hücrelerinin başka bir bölgeye yayılımı olmadığı için hastamızın şu an sağlık durumunda hiçbir sıkıntı yok.\"



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