Hastanın ambulansla götürülmediği iddiasına Bakanlık'tan açıklama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da yüksek ateş ve kusma şikayetiyle görülen 2 yaşındaki çocuğun ailesinin, ambulansla götürülmedikleri iddiasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, \"Ambulansa binmek isteyen iki hasta yakını ile görevliler arasında yaşanan tartışma üzerine yakınları, hastanın naklini kabul etmemiştir\" ifadeleri kullanıldı.

Olay, 5 Ağustos tarihinde merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi\'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen bir çift, 2 yaşındaki çocuklarının yüksek ateşi ve kusma şikayeti olduğunu belirterek durumu 112\'ye bildirdi. Gelen ihbar üzerine adrese ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan çocuğun ateşinin 36,5 dereceye çıktığı ve genel durumun iyi olduğu tespit edildi. İddiaya göre çocuk hastaneye götürüleceği sırada anne ve baba da ambulansa binmek istedi. Sağlık personeli de kurallar gereği yalnızca bir yakınının ambulansa alınabileceğini söyledi. Bunun üzerine aile çocuklarını ambulanstan indirerek kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.

Aile ise çocuklarının ateşinin ölçülmesinin ardından acil bir müdahale olmadığını öne sürüp, ambulanstan indirdikleri öne sürdü. Baba bu durumu CİMER\'e ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca\'nın resmi sosyal medya hesabına mesaj yoluyla bildirdi.

AİLE: KORKULACAK BİR ŞEY YOK DEYİP, AMBULANSTAN İNDİRDİLER

Çocuğunun ambulanstan indirilerek hastaneye götürülmediğini ileri süren baba, \"Akşam saatlerinde eşim rahatsızlandığı için 112\'yi aradım. Eşimde kusma ve ateşlenme şikayetleri vardı. Gece 01.30 gibi de çocuğum rahatsızlandı. Yeniden 112\'yi aradım. Kendi imkanlarımla hastaneye gitmemi söylediler. Kendi imkanlarımla gidecek durumum yok dedim. Sonra sağlıkçı arkadaşlar geldi. Yukarı çıkmadılar. 15 dakika filan benimle apatrmanın önünde konuştular. Hastayı aşağıya getirmemi söylediler. Çocuğumun ateşini ölçtüler ve çok acil bir müdahale olmadığını söylediler. Bizi orada ambulanstan indirip hastaneye götürmediler. Bu durumu CİMER\'e bildirdim. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca\'nın resmi sosyal medya hesabına mesaj atarak bildirdim\" dedi.

BAKANLIK: TARTIŞMA YAŞANINCA YAKINLARI NAKLİ KABUL ETMEDİ

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı da açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"Bir tv kanalının ana haber bülteninde \'Konya da skandal olay\' başlığıyla yayımlanan haberdeki hastaya ambulans verilmediği yönündeki iddialar, Bakanlığımızca yakından takip edilmiştir. Yapılan ön incelemeye göre, haberde iddia edildiği gibi hasta yakınının, 21.30\'da eşinin rahatsızlığından dolayı 112 komuta kontrol merkezini aradığı ile ilgili herhangi bir kayda rastlanılmamıştır. Saat 01.24’te yapılan ihbara ise hemen ambulans görevlendirilmiş ve ekip 3 dakikada olay yerine ulaşmıştır. İlk değerlendirmesi yapılan hastanın nakline karar verilmiştir. Ambulansa binmek isteyen iki hasta yakını ile görevliler arasında yaşanan tartışma üzerine yakınları hastanın naklini kabul etmemiştir. Söz konusu olayla ilgili Bakanlığımız talimatıyla Konya İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştır.\"