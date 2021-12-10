Hastaneye yatırılan Seren Serengil, damardan beslenme sürecine alındı

Sunucu Seren Serengil, geçen yıl zayıflamak için geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık sorunları yaşamaya başladı. 43,5 kiloya düşen Seren Serengil tekrar hastaneye kaldırıldı. Serengil'in karaciğer ve pankreas organlarının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi.

Hastaneye yatan Seren Serengil sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Seren Serengil, "Hastaneye yatırılmam ve damardan beslenme sürecimi gözlem altında sürdürmem söylendi. Çünkü ağızdan aldığım ne bir ilaç ne de bir besin emilim olmadığı için artık vücuduma yaramıyor. Organlarım kötü durumda. Ameliyat olana kadar damardan beslenmeye devam edeceğim. Dün gece nefes alamadım, gece uykumdan uyandım ama bugün daha iyiyim. Dualarınız için teşekkür ederim. Aldığım serum kadar iyi hissettiriyor" dedi.

Bu açıklamanın ardından Flash Tv'de yer alan Al Sana Haber programında Seren Serengil'in sağlık durumu gündeme geldi. Programda; Seyhan Soylu: "Damardan besleniyormuş yediğini de hazmetmiyormuş" dedi.

Mustafa Tohma ise "Pankreas ve karaciğer iflas boyutunda. Kemik erimesi başladı. 4 cm boyu kısaldı." açıklamasında bulundu.