"Hastaneye yatırılan her 100 Covid-19 hastasından biri felç oluyor"

Covid-19 nedeniyle felç geçirenlerde ölüm oranın yüzde 31,5 olduğu açıklandı. Buna karşın Covid-19 olmayan felç hastalarında ölüm oranın yüzde 12 olduğu görüldü.

Bilim insanları, Covid-19’un neden felce sebep olduğunu net bir şekilde açıklamak için araştırmalarını sürdürüyor. Ancak, yaygın olarak, Koronavirüsün sebep olduğu kan pıhtılaşması ve sitokin fırtınası ana neden olarak görülüyor.