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Hastaneye kaldırıldı

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Emral Avşar önceki gün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

22 Ocak 2009 02:00

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Hülya Avşar'ın annesi Emral Avşar önceki gün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Astım problemi de olduğu bilinen Avşar, aniden fenalaşınca önce İstanbul Cerrahi Hastanesi Yoğun Bakımı'na kaldırılan, ardından da Amerikan Hastanesi'ne sevk edilen Emral Avşar yoğun bakım ünitesinde tutuluyor. Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Levent Tabak, Emral Avşar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Annesini görmeye sevgilisi Sadettin Saran ile birlikte giden Hülya Avşar ise "Annemin durumu ciddi, solunum yetmezliği var" dedi. Avşar kızı annesini gördükten sonra evine döndü. Emral Avşar'ın küçük kızı Helin Avşar ise "Annem birden fenalaştı apar topar hastaneye kaldırdık, bir takım tektikler yapıldı, sonuçları yarın (bugün) belli olacak" diye konuştu.

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