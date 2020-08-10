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Hastaneye kaldırılan Uğurtan Sayıner'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Cemiller ölmez

10 Ağustos 2020 20:30

İzmir'de hastaneye kaldırılan Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Cemiller ölmez" mesajı verdi.

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