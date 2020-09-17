Hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un doktorundan açıklama

Sanatçı Bülent Ersoy, İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Diva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Endişe edilecek bir durumum yok" dedi

Bülent Ersoy, mide rahatsızlığı nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdaheleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize. Sevgi ve saygılarımla" dedi.

Doktorundan açıklama

Ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren Dr. Ulvi Ünal, "Bülent Ersoy Hanımefendi, dün sabah bir mide şikayetiyle hastanemize başvurdu. Kendisinde eski bir ülser rahatsızlığı da vardı. Bundan kaynaklı bir küçük kanaması vardı. Şu anda her şey kontrol altına alındı. İki ünite kan takviyesi yaptık. Durumu şu anda çok iyi. Dinleniyor ve destek tedavileri devam ediyor. Kendisini birkaç gün misafir edeceğiz. Tedavisini bitirip taburcu edeceğiz. Kendisinin durumu gayet iyi" ifadelerini kullandı.