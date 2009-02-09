Hastaneye gülerek geldi, dört saat sonra öldü!

Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen Bayram Çiftçi adlı vatandaş ölünce yakınları doktoru suçladı.



Antalya'nın Alanya İlçesi'nde göğüs ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'ne götürülen 32 yaşındaki Bayram Çiftçi hayatını kaybedince, yakınları Çiftçi'ye müdahalede bulunan nöbetçi doktor Mustafa Ufuk Markopcuoğlu'na saldırdı.



Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga büyümeden önlenirken, Çiftçi'nin yakınları ihmal olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Antalya'da cep telefonu satışı yapan işyeri bulunan Bayram Çiftçi dün öğleden sonra arkadaşı 30 yaşındaki Ali Akbaş ile birlikte otomobille Alanya'daki arkadaşlarını ziyarete geldi. Otomobili kullanan Çiftçi, Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken Merkez PTT Şubesi önünde aniden rahatsızlandı. Şiddetli göğüs ağrısı çektiğini söyleyen Çiftçi, arkadaşı Akbaş'tan kendisini hastaneye götürmesini istedi. Direksiyona geçen Ali Akbaş, arkadaşını saat 17.00 sırlarında Alanya Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Acil serviste nöbetçi pratisyen hekim 40 yaşındaki Mustafa Ufuk Markopcuoğlu, Bayram Çiftçi'nin elektro kalp grafiğinin (EKG) çekilmesini istedi. Yapılan EKG testinde kalp ritminde bozukluk olmadığı belirlenince gözlem odasına götürülen Çiftçi'nin akciğer grafiği de çekilerek teşhis konulmaya çalışıldı. Bu sırada şiddetli ağrı çeken ve kendisine iğne yapılması yönünde ısrar eden Çiftçi'ye serum fizyoloji (tuzlu su) iğnesi yapıldı. Durumu daha da kötüleşen Çiftçi, yoğun bakım ünitesine götürüldü. Hastanede kardiyoloji uzmanı bulunmadığı için dahiliye uzmanı tarafından tedavisi sürdürülen Çiftçi, saat 21.00 sıralarında yaşamını yitirdi.



Yakınları doktora saldırdı



Çiftçi'nin yakınları acil servise girerek pratisyen hekim Mustafa Ufuk Markopcuoğlu'na saldırdı. Güvenlik görevlileri araya girerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı. Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 30 polis acil servis önünde güvenlik önlemi aldı. Acil serviste işler bir süre aksarken koridordaki sedyelerde bekleyen hastalar muayene olamadı. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Belediye Mezarlığı Morgu'na kaldırılan Çiftçi'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.



‘Hastaneye gelirken gülüyordu’



Hastanede hayatını kaybeden Bayram Çiftçi'nin yakınları Cumhuriyet savcılığına şikayette bulundu. Çiftçi'yi hastaneye getiren arkadaşı Ali Akbaş, “Antalya'dan Alanya'ya kadar gelirken bir şeyi yoktu. Göğsünün ağrıdığını ve nefes alamadığını söyleyince onu hastaneye getirdim. Hastaneye gelirken dahi gülüyordu, şakalaşıyorduk sonra burada müdahale ettiler. Ardından iğne yaptılar ve fenalaştı sonra kalp masajı yapıp yoğun bakıma götürdüler orada da öldü'' dedi. Çiftçi'nin yakın arkadaşı Türkan Güncü ise hastaneyi suçlayarak, “Alanya Devlet Hastanesi'nde 6 ayı aşkın süredir kalp doktoru yok, pratisyen hekimler müdahale yapıyor. Kalp krizine iğne yapılmaz. Bunu ben biliyorum, onlar bilmiyordu'' diye konuştu.



‘İğnenin içinde sadece tuzlu u vardı’



Alanya Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli pratisyen hekim Mustafa Ufuk Markopcuoğlu, göğüs ağrısı şikayetiyle gelen Çiftçi'de yapılan testlerde hiçbir hastalığa rastlanmadığını bu nedenle gözlem odasında müşahade altına alındığını söyledi. Dr. Markopcuoğlu şunları söyledi:



“Hasta gözlem odasındayken iğne yapılmasını istedi. Biz de ona teşhis yapılmadan iğne yapılamayacağını belirttik ancak ısrarlara devam etti. Ben de hastanın psikolojik olarak rahatlaması için serum fizyoloji dediğimiz, içerisinde sadece tuzlu su olan iğneyi yaptım. Daha sonra hasta kötüleşince yoğun bakım ünitesine kaldırdık. Dahiliye uzmanı inceledi ama hastayı kurtaramadık.”

