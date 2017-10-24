Hastaneye 'grip' diye gitti; kolları ve elleri kesildi

Galler’de yaşayan 46 yaşındaki 3 çocuk babası Chris Garlick, grip olduğu düşüncesiyle hastaneye gitti. Ancak, doktorlar, Garlick’de vücudun bağışıklık sisteminin kendi organlarına saldırmasına yol açan septisemi (kan zehirlenmesi) tespit etti. Hastanede tedaviye alınan Garlick'in iki ayağı, bir eli ve diğer tüm parmakları doktorlar tarafından kesildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, hayati tehlikesi olan Garlick’in iki ayağı, bir eli ve diğer elindeki tüm parmakları kesildi. Doktorlar, Chris Garlick’de menenjite sebep olan bir bakterinin septisemiye yol açtığını gördü. Garlick’in kan seviyesinin aşırı derecede düşmesine neden olanseptisemi, ellere ve ayaklarına yeterince kan gitmesini engellemiş oldu. Bunun sonucunda hastanın uzuvları kesildi.

Ölüme hazırladılar

Garlick’in eşi Karran, “Ciğerleri durmuştu. Kalbi iyi çalışmıyordu. Pıhtılaşma olmadığı için kanama vardı. 4 gün boyunca bana onun öleceğini söylediler. Beni en kötüsüne hazırlıyorlardı” dedi. Chris Garlick ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sabah kendimi çok kötü hissettim. Çocukları yüzmeye götürecektik ama bunu yapamadım. Doğru düzgün yürüyemedim bile. Başımda katlanılamaz bir ağrı vardı. Hatırladığım son şey bu”. Chris, uzuvlarını kaybetse de geleceğe umutlu bakıyor: “Hayatta kaldım. Yapacak işlerim var. Bir baba ve eş olarak devam edeceğim”.

Nasıl bulaşıyor?

Septisemi (Sepsis) çeşitli şekillerde oluşabiliyor. Deri üzerindeki bir yaranın mikrop kapmasından, bir apsenin patlamasından, çeşitli enfeksiyon ve iltihaplardan septisemi ortaya çıkabiliyor.

Belirtileri neler?

Septiseminin belirtileri şöyle: Konuşmada bozukluk, aşırı derecede titreme ve kas ağrısı, gün içinde idrar yapmama, nefessiz kalma, aşırı yorgun hissetme, derinin renginin bozulması, beneklenmesi.