Hastaneye giden 11 yaşındaki çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı; annesi ve dini nikahlı eşi gözaltına alındı

Düzce'de kendisini ziyarete gelen 11 yaşındaki torununu hastaneye götüren anneanne, çocuğun hamile olduğunu öğrendi. Çocuğun ifadesi üzerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç. gözaltına alındı.

Annesi A.K. ile birlikte İstanbul’da yaşayan 11 yaşındaki A.K., Düzce’nin Derelitütüncü Mahallesi’nde oturan anneannesinin yanına geldi.

Anneanne, torununun durumundan şüphelenerek çocuğu hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı. Durum Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne haber verildi. Çocuk İzleme Merkezi’ne götürülen çocuğun burada annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç.’nin cinsel istismarına uğradığını söyledi.

A.K. koruma altına alınırken şüpheli H.Ç ve kızın annesi A.K,. İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.