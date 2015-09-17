Hastaneye geldiğinde kalbi atan kızın babasına, "baygın değil, o ölü" diyen doktor görevden uzaklaştırıldı

Hastaneye getirilen 12 yaşındaki kalbi çalışan hastanın babasına 'kızını kaybettik' diyen ve hakkında soruşturma başlatılan doktor görevden uzaklaştırıldı. Doktor, hastanın babasına ''Amcam elimizden geleni yapıyoruz, ama olmaz zor. Keşke. Zaten ölü olarak geldi. Baygın değil, o ölü. Ne diyeyim'' demişti.

DHA’nın haberine göre; Karaman'da dün tarlada hortumun boynuna çarpması soonucu yaralanan kızı 12 yaşındaki Tuba Nur Ekinci’yi getirdiği hastanede, acil servis doktoru E.Ö.'nün müdahale devam ederken 'Kızını kaybettik' demesiyle yere yığılan baba Refik Ekinci, doktorun o kelimeyi söylemesiyle dünyasının yıkıldığını belirterek, hukuki süreç başlatacağını söyledi. Karaman Valiliği, doktor E.Ö.'nün yayınlanan haberlerin ardından hakkında soruşturma başlatıldığı ve görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Tedavi altındaki Tuba Nur'un hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Kılbasan Köyü'nde meydana geldi. Refik Ekinci, kızı Tuba Nur Ekinci ile birlikte mısır tarlasındaki damlama su sistemine ait hortumları toplamak için traktörün arkasına bağladığı sistemle makaraya sarmaya başladı. Bu sırada belirlenemeyen nedenle kopan hortum, babasına yardım eden Tuba Nur'un boynunu isabet etti. Yere yığılan ve ağır yaralanan Tuba Nur, babası Refik Ekinci tarafından traktörle Karaman'a hastaneye götürülmek için yola çıkarıldı. Yolda, çağrılan 112 Acil Servise ait ambulansa aktarılan Tuba Nur Ekinci'nin kalbinin durduğu belirlendi. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuba Nur Ekinci, tedavi altına alındı.

Bu sırada acil serviste görevli kadın doktor E.Ö., servisin kapısında bekleyen baba Refik Ekinci'nin kızının durumunu sorması üzerine, ''Kurtaramayacağız. Kaybettik. Boynu kırık gibi görünüyor'' dedi. Bu haberi alan baba Ekinci, yere yığıldı. Güvenlik görevlileri Refik Ekinci'yi sakinleştirmeye çalıştı. Kızının öldüğüne inanmayan Ekinci, onun baygın halde hastaneye geldiğini söyledi. Doktor E.Ö. ''Amcam elimizden geleni yapıyoruz, ama olmaz zor. Keşke. Zaten ölü olarak geldi. Baygın değil, o ölü. Ne diyeyim'' dedi. Baba Refik Ekinci, sakinleştirilmek için hastane dışına alındı.

Bu sırada yapılan müdahale sonrası Tuba Nur'un, duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Tuba Nur, ambulansla Konya'ya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin Beyin Cerrahi Ünitesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Tuba Nur'un, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

“O an benim dünyam bitti”

Hastane bahçesinde bekleyen baba Refik Ekinci, dün yaşadığı olayı anlattı. Tarlada çalışırken kızının başına bu olayın geldiğini belirten baba Ekinci, şunları söyledi:

"Hastaneye geldik hemen yaşama geri döndürme odasına aldılar. Beklerken bir kadın doktor geldi yanıma, 'Kızımın durumu nasıl diye sordum' doktor bana ‘Çocuğun öldü’ dedi. O esnada ben yere yığıldım ve güvenlikçi arkadaşlar geldi.'' Kendisine bilgi veren doktorun çocuğunun öldüğünü söylemesiyle birlikte dünyasının yıkıldığını anlatan baba Ekinci, ''O an benim dünyam bitti. Bana o kelimeyi söylemesiyle dünyam yıkıldı'' dedi.

Daha sonra hastane görevlilerinin çocuğunun yaşadığı bilgisini verdiğini belirten Ekinci, ''Görevli arkadaşlar gelip, kızımın duran kalbinin yeniden çalıştırdığını söyleyip, kızım hakkında bilgi verip, bizi çok güzel aydınlattı. Daha sonra diğer arkadaşlarım ve akrabalarım geldi. Kalbinin çalıştığını öğrenince çok sevindim'' dedi.

Baba: Hukuki süreç başlatacağım

Hastanenin acil servisinde doktorun verdiği bilgilerin ardından psikolojik olarak yıprandığını ifade eden baba Ekinci, ’’Dün ben kendimde değildim. Şu an da çocuğumun acısıyla uğraşıyorum. Doktorun yaptığı bana daha feci oldu. Psikolojik olarak yıkıldım. Bundan sonra hukuki süreç başlatacağım’’ diye konuştu.

Kızının yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiğini de belirten Ekici, ''Doktorlarımız müdahale ediyorlar. İyi bir haber almak için bekliyoruz. Durumu kritik. Allah’tan ümit kesilmez. Allah’ım hepimizin evladına acil şifalar versin'' dedi. Olayın yaşanmasının ardından Sağlık Bakanlığı’nın ve tüm doktorların devreye girdiğini ve çocuğuyla ilgilenildiğini belirten Ekici, hepsine teşekkür etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Başar Cander ise, kalbi duran bir kişiyi yeniden hayata döndürmek için 30-45 dakika arasında müdahale yapıldığını belirtti. Yapılan müdahalenin de hastanın durumuna bağlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cander, şöyle konuştu:

''Kalbi duran bir hastada kronik hastalığı olmadığı takdirde resüsitasyon süresi asgari olarak 30 ile 45 dakika arasında yapılır. Kalp durduktan sonra 0-4 dakika bizim için çok önemli. Bunun dışında 4 ile 10 dakikaya kadar sürede de geri dönüşüm ihtimali olabilen durumlar. 10 dakikadan sonra bu giderek azalıyor. Tabii bu hastanın durumu ve yaşına göre ve hastalığın çeşidine göre değişiyor.’’

“Kalbi durmadan durdu demek yanlış”

Hastaya müdahale edilirken yakınlarına kalbin masaj ile çalıştırılmaya çalışıldığı söylemek gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Cander, ''Ancak hasta yakınlarının psikolojik durumu ve ortam da çok önemli. Daha insancıl bir yaklaşımla bilgilendirmek lazım. Yakınlar bilgilendirilmez ise panik halinde bekliyorlar ve birden hasta kaybıyla karşılaşıyorlar. Onun için sürecin hasta yakınlarıyla paylaşılması gerekiyor. Ama daha müdahale bitmeden de hastanın kaybedildiğini söylemek de doğru değil. Yani kalp masajı yapıldığının bildirilmesi, solunum desteklendiğini gibi durumların bildirilmesi lazım. Ama kalbi durmadan da durdu demek yanlış. Ümidin az olduğu, yapılması gerekenlerin yapıldığı düzgün bir şekilde söylenebilir’’ dedi.

Karaman Valiliği, doktor E.Ö.'yü yayınlanan haberlerin ardından hakkında soruşturma başlatıldığı ve görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.