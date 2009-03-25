Hastanenin tuvaletinden firar

Gaziantep'te birçok suçtan sabıkası bulunan ve askeri firardan dolayı tutuklu olan 27 yaşındaki Murat Göçer, rahatsızlığı nedeniyle getirildiği hastanenin üçüncü katındaki tuvalet penceresine çıkıp, kelepçeye rağmen boru yardımıyla inerek firar etti.



Bir çok hırsızlık olayına karışan ve asker kaçağı olduğu öğrenilen Murat Göçer, Gaziantep Cezaevi'nden belindeki rahatsızlığı nedeniyle Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanenin 3'ncü katındaki ortopedi servisinde tedaviye alınan Göçer, öğle saatlerinde tuvalete girmek için yanında nöbet tutan askerlerden izin istedi. Yanında bulunan iki asker kapıda beklerken, Göçer tuvalete girdi. Askerlerin içeri girmemesini fırsat bilen Göçer, kelepçeye rağmen tuvaletin penceresinden dışarı çıkıp, yağmur suyu taşıyan oluk borularından tutunarak aşağı indi. Hastaneden firar eden Göçer, kayıplara karıştı.



15 Mart'ta da aynı hastaneden yattığı ortopedi servisindeki odasının penceresinden aynı yöntemle kaçtığı öğrenilen Göçer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.



