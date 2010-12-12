Hastanenin kaloriferleri arızalanınca hastalar elektrikli soba yaktılar

T24 - Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bozulan olan kaloriferler, akan tavan ve kapanmayan pencereler yüzünden yatan hastalar elektirikli soba yakmak zorunda kaldı. Isınmayan odalarda kalan hastalara fazla battaniye dağıtıldı. Hasta yakınları evlerinden elektrikli soba getirdi.





İddiaya göre, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kazan dairesinde arıza meydana geldi. Tamir edilemeyen arızadan dolayı kaloriferler çalıştırılamadı. Bunun üzerine hastalara görevlilerin yedek battaniye dağıttığı öğrenildi. Yatan bazı hasta yakınları soğuktan korunmak için evlerinde elektirikli soba getirmek zorunda kaldı. Bazı hastaların kaldığı odaların pencerelerin kapanmadığı ve tavandan yağmur sularının aktığı öğrenilirken, pencerelerden gelen rüzgar ve yağmuru kesmek için hasta yakınlarına ameliyatlarda kullanılan giysilerin dağıtıldığı iddia edildi.





"Kat kat giyindim yine de donuyorum"

Ankara'dan bir yakınına misafirliği gelen karaciğer hastası Merih Kunter, rahatsızlanınca acil olarak kaldırıldığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşadıklarını bir yakını tarafından çektirdiği amatör kamereya durumu şu şekilde anlattı: "Yaşanan bu olaya herkesin tanık olmasını istiyoruz. Tavandan sular akıyor başıma, yatağım su oluyor, yerler su odalar çok soğuk, pencerelerden rüzgar esiyor, içeriye yağmur suları giriyor ve buna bir çözüm bulunmasını istiyorum Üşüyorum ve çok hastayım, yetkililerin görevini yerine getirmesini rica ediyorum, kat kat giyindim. Yine de donuyorum"







