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Hastanelerin döner sermayeleriyle dernekler finanse mi ediliyor?

Sağlık Bakanlığı'nın logosuyla dzenlenen kurultaylara katılım sağlanması için bakanlık tarafından resmi yazı gönderildiği öne sürüldü

13 Aralık 2013 15:26

Sağlık Bakanlığı’nda, aralarından müsteşarın da bulunduğu üst düzey bürokratların sağlık dernekleri kurduğu iddia edildi. Dahası bu dernekler tarafından düzenlenen kurultaylara katılım bedelinin hastanelerin döner sermayelerinden karşılandığı öne sürüldü.

Sağlık Bakanlığı’nın logosunun kullanıldığı kurultaylarda, bakanlığın, katılım sağlanması için hastanelere resmi yazı gönderdiği öğrenildi. Kurultayların sponsorluğunu yapan firmaların arasında ise bakanlıktan ihale alan şirketlerin de bulunduğu iddia edildi.

İklim Öngel'in Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberine göre, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun’un da aralarında bulunduğu bakanlık üst düzey bürakratlarının kurduğu dernekler, AKP hükümetinin “Sağlıkta Dönüşüm Politkası”nın başladığından günden beri onlarca kurultay, seminer ve sempozyum gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 bin 500, 3 bin katımlı gerçekleşen toplantılara ilginin artması için Sağlık Bakanlığı hastanelere yazı gönderdi. Yol, ulaşım ve konaklama hariç kişi başı 350-650 lira arasında değişen katılım ücretlerinin tümü, yurttaşın parasıyla meydana gelen döner sermayenin eğitim giderlerinden karşılandı. Kurultay düzenleyen derneklerden başlıcası olan Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği’nin (SAYED)kurucusunun Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun olduğu öğrenildi. Derneğin şu anki başkanı ise Numune Hastanesi Başhekimi Nurullah Zengin. Derneğin son kurultayı Antalya Belek’te yapıldı. Kurultayın ana sporsorluğunu ise Kayseri’deki şehir hastanesini yapan YDA firması üstlendi. Kurultay düzenleyen bir diğer dernek ise Türkiye Sağlık Turizmi Derneği. Bu derneğin kurucu yönetim kurulu üyeleri arasında yine müsteşar Tosun ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Dursun Aydın’ın ismi geçiyor. Dernek başkanı ise Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi yöneticisi Mustafa Paç.

Derneğin 5. dönem yönetim kurulunda adı geçen Feyzullah Akben ise söz konusu kurultaylardan bazılarını düzenleyen Ajansfa’nın sahibi. Derneğin en son düzenlediği Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, 22, 23 ve 24 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Toplantıları düzenleyen şirketler incelendiğinde Menzil  tarikatıyla bağlantılı olduğu söyleyen organların karşılarına çıktığına dikkat çeken Atalay, “Bu bağlantılar bir tarikat üzerinden mi kuruluyor, sağlıkta dönüşüm politikası başladığından beri, bir paylaşım durumu mu var” diye sordu.

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