Hastanelere tespit kiti dağıtılıyor; PCR testi pozitif çıkanlara mutasyon testi yapılacak

Sağlık Bakanlığı, hastanelere mutasyonlu virüs tespit kiti göndermeye başladı. Mevcut PCR testi pozitif çıkan kişilere mutasyon testi de yapılacak.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, mutant virüsle ilgili "Belirtiler açısından bir şey yok ama virüsün özellikle İngiltere varyantı açısından hastaların viral yükü daha fazla. Dolayısıyla daha fazla bulaştırıcı olabiliyorlar" dedi.

Midilli, "Burada yaptığımız şey; üç tane hedefi olan bir hedef tahtası düşünün. Biz bunlara bakıyoruz. Herhangi bir hedef varsa biz pozitif diyoruz, mutasyon var şüphesi olarak alıyoruz" diye konuştu.

HaberTürk'te yer alan habere göre, mutant virüs tespit edilen kişiye ikinci kez test yapılacak. Veriler, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Merkezlerinde toplanacak. Bu sayede güncel mutasyon verileri saptanabilecek.

Prof. Dr. Midilli, "(Mutasyonlu virüs tespit kiti) Daha yeni dağıtılıyor. Daha önce belli merkezlere ön tarama amaçlı yapılıyordu. Bakanlık dağıttıktan sonra tarama amaçlı olarak onu kullanmaya başlayacağız" açıklamasını yaptı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Kuşkucu, "Hangi örnekleri ayıracağız, hangi örnekleri dizileyeceğiz bunları ayırmak açısından çok işe yarayacak. Hem iş yükünden hem de maliyetten tasarruf" ifadesini kullandı.