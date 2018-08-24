Hastanelerde yeni dönem

Sağlık Bakanlığı hastanlerde yeni bir uygulama başlatıyor. Buna göre, poliklinik ekranlarında istemeyen hastaların isimleri gizlenecek, hasta numarası ya da TC kimlik numalarıyla muayeneye çağrılacak.

Akşam gazetesinden Doruk Çakar'ın haberine göre, bu uygulamayla hasta mahremiyeti maksimum ölçüde sağlanmış olacak. Yaşadığı rahatsızlığın duyulacağı endişesiyle doktora başvurmaktan çekinen çok sayıda hastaya bu yolla sağlıkhizmeti verilebilecek. Söz konusu uygulamanın pilot olarak psikiyatri ve kadın doğum gibi polikliniklerde başlatılması planlanıyor.