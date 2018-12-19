Hastanelerde staj yapan öğrencilere yemek ücretsiz

ANKARA, (DHA)- HASTANELERDE staj yapan öğrenciler yemek servisinden ücretsiz yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, \'Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik\', bugün Resmi Gazete\'te yayımlandı. Yönetmelikte, \"Yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları günlerle sınırlı olmak üzere hastalar için oluşturulmuş yemek servisinden ücret ödemeden yararlanacak\" denildi.

KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 4 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen grup toplantısında, tasarruf için sağlık tesislerinde mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilerin yemeklerinin ücretli hale getirildiğini gündeme getirmiş ve bu uygulamayı eleştirmişti. Kılıçdaroğlu, \"Diyorlar ki; \'Sağlık tesislerinde mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilere yemeklerin ücretsiz sunulabilmesine imkan bulunmadığını mütalaa ediyoruz\'. Ve öğrencilerden para almaya başlıyorlar. Hastanelerde görev yapan çalışan, pratiklerini artırmak için çalışan öğrencilerden yemek parası almaya başlıyor. Suriyelilere bedava veriyorsunuz. Hastane de bedava, ilaç da bedava. Bizim öğrencilere niye paralı? Yani bizim çocuklarımız ikinci sınıf vatandaş mı? Ben bunu söylediğim zaman kızıyorlar. Tasarruf için bu öğrencileri mi buldunuz? İnsan gerçekten utanır\" demişti.

