Hastanelerde muayene mesaisi başlıyor...

T24- Sağlık Bakanlığı, hastanelere mesai saatleri dışında başvuracak hastalar için mesai dışı poliklinik uygulaması başlatacak.





Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, yayınladığı genelgede, bakanlığa bağlı yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetlerinin ihtiyaç ve talepler doğrultusunda daha etkin, kaliteli, ulaşılabilir ve zamanında verilmesinin öncelikli hedeflerinden olduğunu bildirdi.



Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumları bünyesindeki acil servislere mesai saatleri haricinde, genel ve resmi tatil günlerinde, acil müdahale gerektirmeyen ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek durumdaki hasta başvurusunun yüksek olduğuna dikkati çeken Tosun, bu hastaların ertesi gün tekrar muayene, tetkik ve tahlil için branş polikliniklerine müracaat ettiklerini kaydetti.



Buna bağlı olarak acillerde gereksiz bir yoğunluk yaşandığı için durumları acil olan hastalara zamanında müdahalede aksaklıklar görüldüğünü anlatan Tosun, bunun önlenmesine yönelik yeni düzenlemelere gidileceğini bildirdi.



Buna göre, durumları aciliyet taşımayan, ancak çeşitli sebeplerle mesai harici veya genel ve resmi tatil günlerinde hastanelere başvuran hastaların muayene, tetkik, tahlil ve tedavi taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan il ve ilçelerde mesai dışı poliklinik uygulamasına geçilecek.



Bu çerçevede, mesai saatleri dışında hekim ve gerektiğinde uzman hekim düzeyinde poliklinik hizmeti vermek üzere hastanelerin bünyesindeki mevcut poliklinik odaları veya acil servise yakın uygun mekanlar mesai dışı poliklinik hizmetleri için görevlendirilen hekimlerin kullanımına tahsis edilecek.



Mesai dışı poliklinik uygulaması için, aktif olarak çalışan pratisyen hekim sayısının yeterli olması halinde öncelikle bu hekimlerden görevlendirme yapılacak.



Kurumdaki hekim sayısının yetersiz kalması durumunda ise hastanenin bulunduğu belediye mücavir alanı içerisindeki birinci basamak sağlık kuruluşlarından, asli görevlerini aksatmamak kaydıyla görevlendirme yapılacak.



Mesai dışı poliklinik uygulamasına yönelik, hafta içerisinde hasta müracaatının en yoğun olduğu mesai saati bitiminden 24.00'e kadar, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise 08.00-24.00 saatleri arasında, hasta yoğunluğu ve tabip mevcudu dikkate alınarak yeterli sayıda hekim ve ihtiyaç duyulan diğer sağlık personeli için 8 veya 16 saatlik çalışma süresi düzenlenecek biçimde planlama yapılacak.



Kurum dışından yapılacak görevlendirmeler için ilgili hastane başhekimi ile istişare edilerek il sağlık müdürlüğünce aylık çizelgeler oluşturulup vilayet onayı alınacak.



Mesai dışı poliklinik uygulaması için birinci basamak sağlık kuruluşlarından görevlendirilecek hekimlere ve diğer sağlık personeline, bakanlığın ek ödeme mevzuatı hükümlerine uygun olarak ve ek ödeme miktarları tavanı aşmayacak şekilde, görevlendirildikleri hastane döner sermayesinden ek ödeme yapılabilecek.



Birden fazla müstakil hastane baştabipliği vasıtasıyla sağlık hizmeti sunulan bazı yerleşim yerlerinde, birleştirme yapılarak tek yönetim çatısı altında hizmet sunumu sağlanan il ve ilçelerde de sistem şu şekilde işleyecek:



Hizmet birleştirmesinin amaç ve esaslarına uygun olarak yoğun bakım, yeni doğan, acil, ameliyathane ve benzeri hayati önemi haiz birimlerin hizmetin ve nitelikli sağlık insan gücünün bölünerek kullanımına mahal verilmeyecek şekilde ana hizmet binalarında planlanma ve yapılandırmaya gidilecek.



Hizmet birleştirmesi sonrasında mesafe olarak birbirinden uzakta ve birden fazla hizmet binasında hizmet vermek durumunda kalan, birleştirmeye bağlı olarak ek hizmet binası konumuna gelen hastanelerdeki acil servisler kaldırılarak mesai dışı poliklinik yapılacak.

Bu uygulamalar konusunda vatandaşlar bilgilendirilecek. Mesai dışı poliklinik, vardiya uygulamalarından farklı olduğu için, vardiya uygulaması yapan hastanelerdeki mesai dışı poliklinik uygulaması ayrıca planlanarak yürütülecek.





Farklı çalışma saatleri uygulanabilecek



Yataklı tedavi kurumlarında mesai başlama ve bitiş saatlerinin hizmetin ve mahallin özelliği, sosyo-ekonomik ve kültürel etkenler, iklim şartları, personel sayısı gibi hususlar göz önüne alınarak valiliklerce belirlenebildiğine dikkati çeken Tosun, hastane başhekimlerince lüzum görüldüğü takdirde, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve kesintiye uğramaması, yoğunluğun azaltılması amacıyla vardiya ve nöbet gibi hizmetler için farklı çalışma saatleri saptanabileceğini hatırlattı.



Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Tosun, bu çerçevede, özellikle polikliniklerde hasta yoğunluğunun yüksek olduğu sabah ve öğle saatlerinde kırsal kesimden gelen hastaların ulaşım sorunları veya diğer bölgesel etkenler göz önünde bulundurularak hastane başhekimliklerince poliklinik muayenesine başlama saatinin 08.00'den önceye çekilmesinin, bitiş saatinin de buna göre ayarlanmasının mümkün olabileceğini belirtti.



Tosun, eğitim ve araştırma hastaneleri dışındaki bakanlık hastanelerinde uygulamanın bu genelgeye uygun olarak yürütülmesini istedi

