T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hastanelerde imam dönemi; hasta ve yakınlarına moral verecek

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokole göre din görevlileri hasta ile yakınlarına manevi destek ve moral verecek

07 Ocak 2015 18:04

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında protokol imzalandı. Protokole göre din görevlileri hasta ile yakınlarına manevi destek ve moral verecek.

Bugün imzalanan protokol ile manevi destek ve moral, hasta ve yakınlarının talebi doğrultusunda Diyanet İşleri'nde görevli ve pedagojik eğitim almış din görevlileri tarafından verilecek.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri 2012 yılından beri çalışma yürütüyordu, 20 din adamı konuyla ilgili eğitildi pilot bölgelerde de 15 gün içinde hizmete başlayacaklar.

İlk pilot bölge ise Ankara olacak. Onkoloji Hastanesi'nde uygulama başlayacak. İlerleyen dönemlerde aynı hizmet diğer dini inançlara sahip olanlara da verilecek.

 

ETİKETLER

sağlık bakanlığıimamhastanediyanet işlerimoral

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24