Hastanelerde imam dönemi; hasta ve yakınlarına moral verecek

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında protokol imzalandı. Protokole göre din görevlileri hasta ile yakınlarına manevi destek ve moral verecek.

Bugün imzalanan protokol ile manevi destek ve moral, hasta ve yakınlarının talebi doğrultusunda Diyanet İşleri'nde görevli ve pedagojik eğitim almış din görevlileri tarafından verilecek.



radikal.com.tr'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri 2012 yılından beri çalışma yürütüyordu, 20 din adamı konuyla ilgili eğitildi pilot bölgelerde de 15 gün içinde hizmete başlayacaklar.



İlk pilot bölge ise Ankara olacak. Onkoloji Hastanesi'nde uygulama başlayacak. İlerleyen dönemlerde aynı hizmet diğer dini inançlara sahip olanlara da verilecek.