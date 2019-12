Hastanelerde 'e-randevu' dönemi başlıyor

Sağlık Bakanlığı'nın 2009'da hayata geçirmeyi planladığı projeyle hastanelerden telefonla veya internetten randevu alınabilecek.



Sağlık Bakanlığı Müsteşar Vekili Prof. Dr. Nihat Tosun, bakanlığın gelecek 20-30 yılı kapsayan stratejik planının ocak ayında Devlet Planlama Teşkilatı'na sunulacağını söyledi.



Hastaların uzun süre yatarak gördüğü tedavi yönteminden, en kısa zamanda topluma kazandırıldığı, lükse kaçmadan konforun ön plana alındığı sağlık hizmetine doğru bir kayış olduğunu anlatan Tosun, stratejik planın buradan yola çıkılarak hazırlandığını söyledi.



Elektronik devletin (e-devlet) önemli bir bileşeni olan, e-sağlık sisteminin 2009'da devreye girmesinin planlandığını belirten Tosun, bu sistem sayesinde sağlık alanında daha iyi bir iletişim sağlanacağını, hastalarla ilgili bilgilerin daha hızlı derleneceğini bildirdi.



Ayrıca, "e-randevu" denilen, merkezi randevu sisteminin uygulamaya sokulmasının öngörüldüğünü kaydeden Tosun, "Bu konuda uzun süredir çalışıyoruz. Önemli bir noktaya geldik. Türkiye açısından yeni bir kavram olduğu için çok hassas davranıyoruz. Dünyadaki önemli örnekleri gördük. En önemli örneklerden birisi İngiltereydi. Bizim sistemimiz zaten belli bir noktaya gelmişti. Artı ve eksileri orada görerek, revize ettik" diye konuştu.



Bu sistemde, ülkenin her yerinde, tek bir numara aranarak muayene için randevu alınabileceğini ifade eden Tosun, "Telefon açtığınızda, karşınıza çıkan görevli, oturduğunuz yeri ve tercih ettiğiniz hastane olup olmadığını sorup, bilgisayara gerekli bilgileri girerek, size o hastanedeki randevu yoğunluğunu aktaracak. Hedefinizi biliyorsanız, işiniz çok kolay olacak. Belli bir hastane ve doktor olacaksa, sistem daha kolay işleyecek. Eğer istediğiniz doktordan uzun süre randevu veremezse, başka bir doktora yönlendirme yapacak. Hatta görevli, verdiğiniz bilgilerden yola çıkarak, sizi belki başka bir branştaki doktora yönlendirecek. Diyelim ki göz randevusu istediniz ama rahatsızlığınız cildiyeyi ilgilendiriyorsa, size bu branştaki bir doktordan randevu almanızı önerecek. Yani her türlü bilgilendirme olacak. Bunun üzerinde daha çalışılıyor" diye konuştu.



İngiltere'de aile hekimlerinin de benzer sisteme dahil olduğunu belirten Tosun, "Bunu, sizin adınıza aile hekimleri de yapabilecek. Size gideceğiniz doktorla ilgili tavsiyede bulunabilecek. Sisteme aile hekiminizle girip randevunuzu birlikte alabileceksiniz" dedi.



Aile hekimleri



Aile hekimlerinin sisteme ne kadar dahil olacağı konusunda henüz kesin karar vermediklerini ifade eden Tosun, "Her aile hekimine bir portal verelim mi, giriş sağlayalım mı, onu daha kararlaştırmadık. Bu, aile hekimine, sisteme ne kadar yük getirecek, değerlendiriyoruz" diye konuştu.



Çalışmaların simülasyonlarla yapıldığını, randevu işleminin süresinin belirlenmeye çalışıldığını anlatan Tosun, "2009'da bununla ilgili önemli adımlar atmak istiyoruz. Hayata geçirebilirsek çok iyi bir sistem olacak. Bunun bir de mali külfeti, eğitimleri var. 2009'a yetiştirmeyi umuyoruz" dedi.



Hastanelerin tümünün altyapılarının hazır olduğunu, zaten birçok kurumla online bağlantı bulunduğunu ifade eden Tosun, telefonla randevunun en önemli avantajının, hastaların doğru branştaki doktorlara yönlendirilmeleri olacağını belirtti.



"Önemli oranda insanımız, yanlış branştaki doktora gidiyor. Bu, bir danışmanlık hizmeti de olacak. Görevliler, cildiye mi, dahiliye mi olacak, yoksa acile mi gidilecek, onu söyleyecek. Çalışanlara bu eğitimler de verilecek" diyen Tosun, e-randevunun pilot uygulamayla başlatılmasının öngörüldüğünü kaydetti.