Hastanelerde dijital dönem başlıyor

Hastanelerde yeni dönem... Kâğıt kullanımını ortadan kaldıracak olan 'dijital hastane' projesi ilk olarak, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata geçiriliyor.



Hastanenin bazı servislerinde pilot olarak hayata geçen uygulama ile tüm hastane hizmetleri bilgisayar ortamında yürütülecek, tıbbi hata ihtimali de en aza inecek. Yeni sistem sayesinde hastalar, yatağından internete girebilecek, yakınlarıyla görüntülü olarak konuşabilecek, film dahi izleyebilecek. Dijital bileklikler sayesinde de hastaların karışması olayları önlenecek.



(AA)

