Hastaneler kaza mağdurlarını bekliyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Devlet Hastanesi yetkilileri, "Helikopter kazasında yaralanan BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu ve helikopterdeki diğer kişilere ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda net bir bilgimiz yok. Ancak yaralıların hastanemize getirilmesi ihtimaline karşılık, bütün hazırlıkları yaptık ve teyakkuz halinde bekliyoruz" dediler.



Yaralıların Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevhernesibe Hastanesi'ne yönlendirileceği de gelen bilgiler arasında. Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Levent Avşaroğlulları, kazada yaralananların hastanelerine getirileceği yönünde kendilerine bilgi verildiğini, hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.



Doç. Dr. Avşaroğulları, hastanelerine getirilecek yaralı sayısının 6 olarak bildirildiğini, ancak bunun subjektif bir bilgi olduğunu kaydetti.



