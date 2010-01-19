Hastaneler almadı, genç kız öldü!

T24- Tekirdağ ilkögretim okulu öğrencisi 12 yaşındaki Sevgi Sedef Aşamaz Çapa Tıp Fakültesi'ne kabul edilmeyi beklerken tedavi gördüğü Devlet Hastanesi'nde kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.



Baba Hüseyin Aşamaz, kızının günlerdır Çapa Tıp Fakültesi'ne kabul edilmemesine isyan etti.

Sevgi, Çapa Tıp Fakültesi'nde kanser tedavisi görmüş daha sonra evine gönderilmişti. Kısa bir süre sonra fenalaşan Sevgi'yi ailesi tekrar Çapa'ya kaldırmak istedi ama kabul edilmedi. Hastane hastane dolaştırılan Sevgi'yi hastaneler yeterli tedavi imkanı olmadığı için kabul etmemişti...

Baba isyan etmiş, kızının tekrar Çapa Tıp Fakültesi'ne yatırılmasını istemişti. Sevgi bugün hayatını kaybetti.