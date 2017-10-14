Hastaneden taburcu edilen 15 aylık Muhammed yatağında ölü bulundu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta hastanede tedavi gördükten sonra dün taburcu edilen 15 aylık Muhammed Musab Karabulut, bu sabah yatağında ölü bulundu.

Hacı Bayram-Safiye çiftinin 2 çocuğundan küçüğü 15 aylık Muhammed Musab, hastalandığı için dün ailesi tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi\'ne götürüldü. Oradan da özel bir hastanenin acil servisine götürülerek tedavi ettirildi. Özel hastanede bebeğe yüksek ateş ve bronşit tanısı konularak oksijen tedavisi uygulandı ve sabah tekrar çocuk polikliniğine getirilmesi istenerek taburcu edildi. Aile bebeklerini de alarak kent merkezindeki Alibaba Mahallesi 28\'inci Sokak\'taki evlerine gitti.

Bu sabah uyandığında bebeğinin yatağında hareketsiz olduğunu gören anne Safiye Karabulut, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri çocuğun öldüğünü belirledi. Olayın şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri de eve gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından minik Muhammed Musab\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemi yapılan bebeğin vücudundan alınan parçalar, Muhammed Musab\'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.



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