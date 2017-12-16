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Yaşam

Hastaneden taburcu edildikten sonra öldü

Suriyeli Yasmin Elhammud, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede 4 gündür tedavi görüyordu

16 Aralık 2017 11:08

Gaziantep'te Suriye uyruklu 27 yaşındaki bir kadın sokakta ölü bulundu. Kadının hastaneden kısa bir süre önce taburcu edildiği iddia edildi.

İddiaya göre Suriyeli Yasmin Elhammud, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede 4 gündür tedavi görüyordu.

NTV'nin haberine göre, taburcu edilip hastaneden ayrıldıktan kısa süre sonra yere yığıldı. Olay yerine giden sağlık ekipleri genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çevredekiler, cenazenin 4 saat yerde kaldığını söyleyerek tepki gösterdi.

Oayın savcılığa bildirilmesiyle soruşturma başlatıldı. İlk incelemelerin ardından cenaze adli tıpa götürüldü. 

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GaziantephastaneYasmin Elhammud

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