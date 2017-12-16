Hastaneden taburcu edildikten sonra öldü

Gaziantep'te Suriye uyruklu 27 yaşındaki bir kadın sokakta ölü bulundu. Kadının hastaneden kısa bir süre önce taburcu edildiği iddia edildi.
İddiaya göre Suriyeli Yasmin Elhammud, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede 4 gündür tedavi görüyordu.
NTV'nin haberine göre, taburcu edilip hastaneden ayrıldıktan kısa süre sonra yere yığıldı. Olay yerine giden sağlık ekipleri genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çevredekiler, cenazenin 4 saat yerde kaldığını söyleyerek tepki gösterdi.
Oayın savcılığa bildirilmesiyle soruşturma başlatıldı. İlk incelemelerin ardından cenaze adli tıpa götürüldü.