Hastaneden kaçtı, kendisini yaraladığını öne sürdüğü muhtarın aracına ateş etti (2)

MUHTAR: SİLAHLA YARALAMA OLAYIM YOK

Kütahya\'da çocuk oyun parkında pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan Maltepe Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Yenice suçsuz olduğunu söyledi.

Kendisi gözaltındayken gece evinin gönüne gelen kişilerin bahçedeki aracına av tüfeğiyle ateş ettiklerini belirten Muhtar Yenice, bu olayın güvenlik kamerası görüntülerini gazetecilere gösterdi. Muhtar Hasan Hüseyin Yenice, şunları söyledi:

\"Arabamı taşladılar, camlarını kırdılar ve ailem sürekli huzursuz. Dün ise bu şahıslar evime gelerekten hakarette bulundu. Gittim karakola şikâyette bulundum. Karakola getirilen şahıslar, \'Biz bir şey yapmadık\' deyip kenara çekildiler. Kendi aralarında bu şahıslar parkın içerisinde birbirleriyle tartışmışlar; bilmiyorum, kendi gözümle gördüğüm bir şey yok. Birbirlerini vurmuşlar ve bu şahıslar demişler ki \'Maltepe Mahalle Muhtarı vurdu\' çünkü sorun benimle yaşadıkları için öne biz çıkıyoruz. Bu şahıslar hastaneye götürülüyorlar, kaçarak geliyorlar. Ben karakolda ifade verirken evimin önünde arabama pompalı tüfekle ateş açıyorlar. Benim hiçbir şekilde silahla yaralama olayım yoktur. Şahıslar gelmiş, benim evimin önünde aracıma pompalı silahla ateş açıp, herkesi tedirgin ettiler. Kamera görüntüleri de vardır. Ben mahalle muhtarı olarak bunların parkta yaptıklarını emniyete bildiriyorum, bu yüzden cephe oldum.\"



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