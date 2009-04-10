Hastaneden kaçan mahkûmlardan 2'si yakalandı





Hastane tuvaletinin pencere camındaki demirle duvarı delip hastane terasına çıktıktan sonraki su tahliye borularına tutunarak bahçeye inip kaçan 3 mahkûmdan Hüseyin Katar'ın Adana'nın Seyhan İlçesi'ne bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde oturduğu belirlendi.



Yüreğir İlçe Jandarma ekipleri, Katar'ın evine gidebileceği ihtimali üzerine aile yakınlarını takibe alındı. Dün akşam Katar'ın ailesinin oturduğu evin çevresinde pusuya yatan jandarma, Orhan Çobanoğlu Lisesi bahçesinde saat 24.10'da kaçak mahkûmlardan altlarında çizgili eşofman bulunan Kadir Öğetme ve Hüseyin Katar'ı gizlenmeye çalışırken gördü. Jandarmaların `dur' ihtarı üzerine kaçmaya çalışan 2 mahkûm yakalandı.



‘Ölmeden son kez eşimi görmek istedim’



Adliyeye sevk edilen 2 mahkum Cezaevi Savcısı'na ifade verdi. Mersin'de adam öldürmek suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen Kadir Öğetme, halen firarda olan Özcan Yılmaz'ın ``Ben tüberküloz hastasıyım. Yakında öleceğim. Ölmeden son kez eşimi ve çocuklarımı görmek istiyorum. Hastaneden kaçacağım'' demesi üzerine firar ettiklerini söyledi. Hüseyin Katar da benzer savunma yaparak, ``Özcan demirle duvarı delip kaçarken biz de Kadir ile birlikte kaçtık. Kıyafetlerimizi değiştirmeyi düşünüyorduk. Yakınlarım ile buluşup kıyafetleri teslim alacaktık. Ancak, okulun bahçesinde gizlenirken yakalandık'' dedi.



Yakalanan 2 mahkum Adana Cezaevi'ne götürüldü. Jandarma ve polis, firarda olan Özcan Yılmaz'ın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

