Hastaneden, embriyosu yere saçılan tüp bebek tedavisi gören çifte: Yaramaz, fırlama çocuk olacak

Tüp bebek tedavisi gören çiftin dondurdukları embriyonların yere saçılıp, zarar görmesi sonucu, baba adayı Emrah Pamuk hastanenin kendilerine “Yaramaz, fırlama çocuk olacak” dediğini iddia etti.

İHA’nın haberine göre; Adana’da 3 yıldır tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmaya çalışan ve ilk iki denemeleri sonuçsuz kalan Ayşe ve Emrah Pamuk’un son umutları da söndü. Altı yıldır evli olan iki genç, tüp bebek için ilk adımı 2012 yılında attı. Şimdi 29 yaşında olan Ayşe ile 31 yaşındaki Emrah Pamuk bir yıl sonra bir kez daha şanslarını denediler ama bebek sahibi olamadılar. Bir süre önce hastaneden 3 adet kaliteli embriyon olduğu haberini alan Pamuk çifti ilk iki denemeyi yaptıkları hastaneden umutlarını kestikleri için, üçüncü denemeyi başka bir hastanede yapmaya karar verdiler.

Ancak hastaneler arasındaki transfer sırasında dondurulmuş embriyonların bulunduğu tüplerin muhafaza edildiği tankın kapağı açılarak tüpler yerlere saçıldı. Tutanak tutulmayan olayın ardından tüpler toplandı, yeni hastane işlemleri başlattı. Emrah Pamuk sonrasını şöyle anlattı:

“Fırlayan tüplerden biri ayağımın önüne düştü. Bizimle dalga geçer gibi ‘Yaramaz, fırlama çocuk olacak’ deyip geçiştirdiler. Biz embriyonların zarar görebileceğini düşünmedik çünkü anlamıyoruz. ‘Biri yeterli kalitede değil, ikincisi hasar görmüş’ diyen hastaneye üçüncü embriyonu sorduğumuzda ‘Başka yok’ yanıtını alınca hem şaşırdık hem de yıkıldık. Çünkü biz 3 embriyonu dondurmuştuk. Embriyonun ne olduğunu sormak için ilk hastaneye gittiğimde, ‘Sen niye başka hastaneye gidiyorsun?’ diye fırça attılar. ‘Zaten senin spermlerin, dondurulan embriyon kalitesizdi’ denilerek aşağılandım. Zaten psikolojim bozuktu. Bağırıp çağırınca uzatmadım, çıktım gittim.”

Genç adam dava açmaya hazırlandıklarını belirtirken eşi Ayşe Pamuk ise “Bu sefer çok umutluyduk. Bütün varımızı yoğumuzu döktük. Hayallerimiz yok edildi” diyerek sorumluluğu kimsenin üstlenmemesinden yakındı.