T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hastaneden çıkınca kan kusan kanser hastası, tekrar tedaviye alındı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, akciğer kanseri olan erkek hasta, tedavi gördüğü hastaneden çıkıp, biraz ilerledikten sonra rahatsızlandı

06 Eylül 2018 20:02

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, akciğer kanseri olan erkek hasta, tedavi gördüğü hastaneden çıkıp, biraz ilerledikten sonra rahatsızlandı. Oturduğu bankta kan istifra etmeye başlayan hasta, tekrar tedaviye alındı.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki bankta oturan 55 yaşlarındaki erkek hastanın kan istifra ettiği görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Farklı sosyal medya hesaplarında \'Hastayla ilgilenen olmadı\' yorumları da yer aldı. Erkek hastanın, akciğer kanseri olduğu, hastanenin Onkoloji Kliniği\'nde radyoterapi tedavisi aldığı öğrenildi. Hastalığının son evrelerinde olduğu bildirilen ve ismi açıklanmayan hasta, klinikten ayrıldıktan bir süre sonra fenalaşıp, banka oturdu. Kan istifra etmeye başlayan hasta, sağlık görevlilerince yoğun bakıma alındı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan hastayla Prof. Dr. Nurettin Ünal\'ın bizzat ilgilendiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHAOturduğuKatipAtatürk EğitimAraştırma HastanesiFarklıErkekOnkoloji KliniğiHastalığınınKanDr NurettinFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24