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Yaşam

Hastaneden 2.5 aydır maaşlarını alamayan personel eylem yapıyor

İşçiler maaşını istiyor. Hastalara yemek verilmiyor, kanları taşınmıyor, röntgene götürülmüyor...

08 Eylül 2010 03:00

T24 - İşçiler maaşını istiyor. Hastalara yemek verilmiyor, kanları taşınmıyor, röntgene götürülmüyor...


Türkiye'nin en büyük ve en önemli sağlık kurumlarından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde üç gündür eylem yapılıyor. Temizlik, yemek, hasta bakımı, transfer işlemlerinde çalışan işçiler 2.5 aydır düzenli ödenmeyen maaşlarını almak için eylem yapıyor.  Marmara isimli taşeron firmaya bağlı olarak çalışan işçiler, bugün diyabetli hastalar dışındakilere kahvaltı, yemek servisi yapmıyor.


Acil hastalar dışındakilerin kanlarını taşımıyor, hastalara bakım hizmeti vermiyor. Yemekhane önünde toplanan işçiler maaşlarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini söylüyor.

 
Hastane yetkililleri ise, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan zamanında para alınamadığı için mağdur olduklarını, ancak taşeron işçilerin yaşadığı sorunun bundan kaynaklanmadığını belirtiyorlar.


Üniversitenin firmaya gerekli ödemeyi yaptığını, ancak şirketin öncelikleri farklı olduğu için işçilere ödeme yapmadığını savunan yetkililer, şirketin yasalardaki açıklıkları kullanarak işçilerin özlük haklarını gasp ettiğini ifade ettiler.



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