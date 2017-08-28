Hastanedeki seri cinayet halkası büyüyor

Almanya’da daha önce altı hastayı öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan hasta bakıcı Niels H. ile ilgili devam eden soruşturmada polis yeni bulgulara ulaştı. Oldenburg emniyeti, 30'dan fazla kişiyi öldürdüğü üzerinde durulan Niels H.'nin 84 kişiyi daha öldürdüğünden şüphe edildiğini açıkladı.

Oldenburg Emniyeti Müdürü Johan Kühme, üç yıldır yürütülen soruşturmaya ilişkin pazartesi günü yaptığı açıklamada bu rakamın, sadece delillerin dava açmaya yeterli görüldüğü vakalardan ibaret olduğunu kaydetti. Ölen birçok hastanın kremasyon (cesedin yakılması) ile defnedildiği için otopsinin mümkün olmadığını kaydeden Kühme, o nedenle gerçek cinayet sayısının bilinmediğini belirtti.

Niels H. cinayetleri 2003 ile 2005 yılları arasında Delmenhorst ve Oldenburg kliniklerinde işlemekle suçlanıyor. 2015 yılında müebbet hapis cezasına çarptırıldığı mahkeme kararında Niels H.'nın çalıştığı hastanelerdeki hastalara kalp krizi ya da geçici şuur kaybına yol açan ilaçlar enjekte ettiğinin tespit edildiği yer almıştı. Niels H.'nin iş arkadaşlarında bir kahraman imajı yaratmak için de bu hastaları yeniden hayata döndürmeye çalıştığı belirtilmişti. Ancak Niels H.'nın reanimasyonu her zaman olumlu sonuç vermediği için birçok hasta bir daha kendine gelememişti.

Hasta bakıcı önce Delmenhorst'taki yoğun bakım ünitesinde altı hastayı öldürmek suçu ile yargılanmış, ancak dava sürecinde daha fazla hastanın ölümüne sebebiyet verdiğini itiraf etmişti. Hüküm giymiş olsa da Niels H. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyordu. Soruşturma ekipleri geçen yıl elde ettikleri bilgiler ışığında Niels H.'nin 33 hastayı öldürdüğünü tahmin ettiklerini duyurmuştu.

Cesetlere otopsi yapıldı

Soruşturma ekipleri üç yıl içerisinde yüzlerce hastanın dosyasını inceledi ve 100'den fazla ceset üzerinde de otopsi yapıldı.

Hastaların çoğunlukla Niels H.'nın mesaisinde ölmesi, görev yaptığı her iki klinikte de dikkat çekmişti. Savcılık verilerine göre Delmenhorst’taki klinikte Niels H.'nın hastaları öldürdüğüne dair somut kanıtlar da bulunuyor. Bu nedenle eski iki başhekim ve servis sorumlusu da "ihmal sonucu cinayete sebebiyet vermekten" hakim karşısına çıkacak. Oldenburg’daki diğer klinik sorumluları hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.

Oldenburg Emniyet Müdürü, eğer dönemin sorumluları dikkat çekici durumu soruşturma ekiplerine vaktinde bildirmiş olsaydı, birçok kişinin ölümünün engellenebilineceğini kaydetti.

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dpa/AFP/BD/HS