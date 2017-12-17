Hastanedeki çocuklara tiyatro gösterisi

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Hay Hak Sanat Evi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören hasta çocukları tiyatroyla buluşturdu.

Palandöken Gençlik Merkezi ve Hay Hak Sanat Evi, hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Tiyatrocular, \'3 Kafadar\', \'Mahalle Karıştı Kukla Tiyatrosu\'yla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören çocuklar için perdelerini açtı. Çocuk Hematoloji ve Onkoloji, Genel Pediatri, Çocuk İntaniye bölümlerinde oyunlarını sahneleyen tiyatrocular, hasta çocukların yüzlerini güldürdü. Minel Alya Bayrak, Burak Delibaş ve Muhammet Emin Bayrak, Hüseyin Güler\'in rol aldığı oyunları izleyen çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı. Oyuncular, \'Gülüşün Dökülmesin\' kitabının yazarı ve öğretmen Elif Sena Güçtaş Şakar\'ın hediye paketlerini çocuklara dağıttı.

Hasta çocukların yüzlerini güldürdükleri için çok mutlu olduklarını belirten oyun yönetmeni Minel Alya Bayrak, \"Burada olduğumuz için çok mutluyuz, çocukluğumuza geri döndük, getirmiş olduğumuz hediyelere çocuklar ile birlikte sevindik. Çocukların tepkileri bizleri adeta büyüledi, öyle ki bazıları ilk defa tiyatro izlemişlerdi bazıları ise kostümlerimizi giymek istediler. Onkoloji ve hematoloji hastaları asla unutulmamalı. Onların her şeyden çok gülmeye ve umuda ihtiyaçları var\" dedi.

Tiyatro sanatçıları ise çocukların yüzündeki gülümsemeyi hiç unutmayacaklarını ifade etti. Sanatçılar, bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirterek, Erzurum\'da bir ilk olacak engelli tiyatrosu üzerinde çalıştıklarını da belirttiler.

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