Hastanede yatmayı reddeden Muzaffer İzgü son günlerini bu odada geçirdi

İzmir'de hayatını kaybeden çocuk kitapları yazarı Muzaffer İzgü son günlerini geçirdiği oda görüntülendi.

Hastanede tedavi görmeyi reddderek son günlerini evinde geçirmek isteyen İzgü'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü, babasının kitaplarını yazdığı çalışma odasında vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyledi.

İzgü, son günlerini edebiyat ödüllerinin, gazete küpürlerinin, fotoğraflarının ve aralarında kendi eserlerinin de olduğu yüzlerce kitabın bulunduğu odasında geçirdi.

Eşinin yanına defnedilecek

İzgü için yarın saat 11.00'da Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezinde saygı buluşması gerçekleştirilecek. Öğle namazından sonra Alsancak Hocazade Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından da İzgü’nün cenazesi, Karşıyaka Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilecek.