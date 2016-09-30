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Dünya
Deutsche Welle

Hastanede yangın 2 can aldı

Bochum’da bir hastanede çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. 6 kişinin durumu ciddiyetini koruyor.

30 Eylül 2016 11:47

Bergmannsheil Üniversite Kliniği'nde çıkan yangını kontrol altına almak için 200'den fazla itfaiyeci görev yaptı.

Yangının saat 2:35 civarında bir hasta odasında başladığı ve oradan tüm kata yayıldığı belirtiliyor.

Hastane binasının üst katlarından birinin bütünüyle yandığı belirtiliyor.

Görgü tanıklarına göre binanın çatısı yangında tamamen zarar gördü.

Yangında ortaya çıkan ısının pencere ve mobilyaların erittiği kaydediliyor. Yangına neyin neden olduğu henüz belirsiz.

650 yataklı Bergmannsheil Üniversite Kliniği, Almanya'nın Ruhr bölgesinin en büyük hastanelerinden birisi.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA, AFP / EC, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BochumKliniğiBergmannsheilKliniği Almanya RuhrWelle Türkçe DPA AFP BÖ

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