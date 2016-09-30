Hastanede yangın 2 can aldı

Bergmannsheil Üniversite Kliniği'nde çıkan yangını kontrol altına almak için 200'den fazla itfaiyeci görev yaptı.

Yangının saat 2:35 civarında bir hasta odasında başladığı ve oradan tüm kata yayıldığı belirtiliyor.

Hastane binasının üst katlarından birinin bütünüyle yandığı belirtiliyor.

Görgü tanıklarına göre binanın çatısı yangında tamamen zarar gördü.

Yangında ortaya çıkan ısının pencere ve mobilyaların erittiği kaydediliyor. Yangına neyin neden olduğu henüz belirsiz.

650 yataklı Bergmannsheil Üniversite Kliniği, Almanya'nın Ruhr bölgesinin en büyük hastanelerinden birisi.

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DPA, AFP / EC, BÖ