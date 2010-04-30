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Yaşam

Hastanede uyuşturucu ticareti

Adana'da ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine tedavi amacıyla gelenlere uyuşturucu sattıkları belirlenen karı-koca yakalandı.

30 Nisan 2010 03:00

T24 - Adana'da ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine tedavi amacıyla gelenlere uyuşturucu sattıkları belirlenen karı-koca yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde, hastalara eroin satışı yapıldığı bilgisini alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.


Elde edilen istihbarat ve fiziki takip sonucu, hastaneye tedavi bahanesiyle gelen Aygül D'nin (33), uyuşturucu kullanımına devam ettiği ve diğer hastalara da uyuşturucu temin ettiği belirlendi.


Aygül D'yi sık sık ziyaret eden eşi Oğuzhan D'yi (37) takibe alan ekipler, kocanın sigara paketi ve kola kutusu içinde hastaneye eroin getirdiği tespit etti.



Satışa hazır 50 paket eroin



Ekipler, Oğuzhan D, hastaneye gelip eşiyle buluştuğu sırada operasyon düzenledi. Oğuzhan D. ve eşinin üzerinde satışa hazır 50 paket halinde eroin ele geçirildi.


Oğuzhan D'nin kola kutusuna ve sigaranın içindeki tütünü boşaltarak içine eroin yerleştirdiği belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.


Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin, hastanede değişik tarihlerde detektör köpeklerle uyuşturucu araması yaptığı öğrenildi.

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